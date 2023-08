El futuro profesional de Belén Esteban pasa por un nombre clave: Carlos Herrera

Podría convertirse en el auténtico bombazo de la próxima temporada radiofónica que arranca en septiembre. Existen especulaciones sobre una pasada oferta laboral que ahora podría cristalizar.

La nueva temporada radiofónica arranca, al menos en la Cadena COPE, el próximo lunes 1 de septiembre. Como es habitual, se esperan novedades en los programas estrella de las cadenas y los matinales (en la lucha por la audiencia de las grandes comerciales, Onda Cero, Cadena SER y la propia COPE) suelen mover sus secciones y contar con nuevos colaboradores y tertulianos.

En estos momentos, tal y como ha podido saber ESdiario, se especula con algunos nombres para reforzar los programas y a Carlos Herrera le ‘persigue’, así lo recuerdan estos días en las redes sociales, un nombre: el de Belén Esteban.

Corría febrero del año 2021 cuando Belén Esteban desaparecía de Sálvame y del Deluxe tras una sonada bronca con Jorge Javier Vázquez. Era una de las cosas más comentadas de la actualidad y en la sección de Herrera en COPE que da un repaso a la crónica social, Herrera lanzaba de nuevo (ya lo había hecho el verano anterior afirmando” no te niego que me gustaría tener una sección con ella para tomar temperaturas acerca de las realidades políticas y sociales") el guante a la princesa del pueblo.

Todo ocurría cuando María José Navarro se hacía eco de la ausencia de Esteban de su trabajo en las tardes de Telecinco y especulaba con la posibilidad de que Belén fichase por Viva la vida. "Está buscando trabajo, no sé a qué estamos esperando", decía Navarro a su jefe.. Rápidamente, Carlos Herrera le lanzaba un mensaje claro y directo a Belén Esteban: "¿A qué estamos esperando? Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras".

Ella no tardaba en responder el mismo día que regresaba a su programa respondía a Herrera porque así se lo pedía el propio Jorge Javier: “Yo, de esta productora, La Fábrica de la Tele, no me voy a ir. Pero oye, quizás más adelante puedo ir... Nunca he estado en la radio”, tal y como recogía la web oficial de la propia Cadena COPE.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

La cosa es que ahora Belén Esteban no es que se haya ido de La Fábrica de la Tele sino que ha sido despedida, tras la cancelación de Sálvame o el Deluxe, y ahora –tal y como ha comprobado ESdiario- en el mundillo televisivo, en el entorno más próximo a la de Paracullellos y en las redes sociales se especula con esa posibilidad de que el fichaje de Carlos Herrera sea una realidad.

Sería todo un bombazo para la próxima temporada radiofónica y, seguro, que de esta forma Herrera se apuntaba un tanto mediático frente a sus rivales, Àngels Barceló y Carlos Alsina.

Es necesario recordar también que, tal y como recogía la propia Cadena COPE, a esa oferta laboral se unía también Jorge Javier Vázquez, quien públicamente siempre reconoce escuchar a Carlos Herrera, sobre todo a raíz de su enfrentamiento con la SER tras ser criticado al recibir un Premio Ondas.

Jorge Javier dijo, en marzo de 2021: “Lo que tendría que hacer Carlos Herrera es ficharnos a los dos. A mí, si Carlos Herrera me llama para hacer una colaboración con Belén, yo lo haría”.