El nuevo concurso de Paula Vázquez en TVE: sin estrenar y ya está en peligro

El ente público tiene la próxima semana unas jornadas complicadas y su primera decisión afecta de pleno a 'Bake off: famosos al horno', que todavía no ha visto la luz en La 1.

Bake off: famosos al horno verá la luz en TVE este mismo jueves, a las 22:50 horas, y tiene todos los ingredientes para triunfar en audiencia. El nuevo programa de La 1, con Paula Vázquez al frente, tiene un casting a su altura, con Terelu Campos, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Julio Iglesias Jr. o Ana Boyer. Tanto ellos, como el resto de participantes, intentarán convertirse en el mejor pastelero o pastelera en este formato producido por Box Fish.

Los 14 famosos tendrán que someterse a las valoraciones de un jurado compuesto por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular. "Es un formato muy adecuado a TVE y se diferencia de otros talents culinarios porque el tono es distinto. Fomenta el compañerismo porque los concursantes se pueden ayudar entre ellos y los jueces dicen las cosas sin reñir", afirmó Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE. Esta edición en la cadena pública será la tercera etapa del concurso en España, pues la primera fue 2019 en Cuatro con Jesús Vázquez y luego en 2021 en Amazon Prime con Paula y Brays Efe.

Este jueves llega ‘Bake off: famosos al horno', presentado por @PaulaVazquezTV



En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado.pic.twitter.com/yNsqr7HE3F — La 1 (@La1_tve) January 10, 2024

La Copa del Rey atrasa el concurso de La 1

TVE ha ubicado este concurso los jueves, para competir con GH Dúo en Telecinco, en una edición que genera muchas dudas después de que la octava edición de GH VIP no lograse despuntar. Pero el concurso, que todavía no ha visto la luz, ya está envuelto en un problema. Y es que, RTVE, propietaria de los derechos de la Copa del Rey hasta 2025, emitirá el próximo jueves 18 de enero el partido de octavos de final que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Así que, con un derbi como este, parece bastante improbable que la Corporación emita la segunda entrega, de 12, de Bake Off, ya que el partido arrasará en audiencia y que le permitirá distanciarse aún más de Telecinco.

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟I Horarios de los octavos de final de la #CopaDelRey



🗓️ Los partidos se celebrarán los días 16, 17 y 18 de enero de 2024.



📺 Todos los encuentros se retransmitirán en directo por televisión en @MovistarPlus y @rtve.



ℹ️ https://t.co/22MKySGJkE#LaCopaMola pic.twitter.com/aKVgQrXyhW — RFEF (@rfef) January 8, 2024

La eliminatoria se jugará a partido único y comienza a las 21:30 horas, por lo que el enfrentamiento terminará pasadas las 23:15 horas, como pronto. No hace falta decir que, en caso de tener que llegar a la prórroga o los penaltis, el duelo se alargará hasta la medianoche, dejando sin hueco a Bake Off. Así que, llegados a este punto, los de TVE tienen que decidir qué hacer con el concurso de Paula. De hecho, todo apunta a que 4 estrellas se verá nuevamente damnificada, y que sus seguidores sólo podrán disfrutar de tres nuevos capítulos la próxima semana. En cuanto al talent de postres, podría enfrentarse a varios escenarios: que se posponga la emisión y se reanude la siguiente semana, o moverla de día para no afectar a la continuación del concurso.