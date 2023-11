Luis Fonsi, a por todas y sin piedad, da un doble golpe bajo a Malú en 'La Voz'

El cantante ha demostrado que quiere ganar esta edición del talent musical de Antena 3 y no tienen ningún reparo en atacar a sus compañeros para hacerse con las mejores voces.

Un robo histórico. Esto es lo que se vivió este viernes, 3 de noviembre, en la primera entrega de los asaltos de La Voz 2023 en Antena 3. De cada equipo, formado por siete concursantes, solo uno pasaría a la fase de los directos, mientras que otros tres quedarían en "zona de peligro". Es decir, tendrán una nueva oportunidad de avanzar o en el mismo grupo o en otro, pues los coaches podían utilizar en una ocasión la opción del robo.

La gala estaba cerca de terminar y Pablo López metió en zona de peligro a Lucía Campa sin saber lo que se le vendría encima después. Pues, durante el tiempo de robo, Luis Fonsi y Malú se pelearían por ella. Esto significaba que el malagueño se despedía definitivamente de la participante y vería cómo sus dos compañeros competerían, casi a muerte, por llevarse a la joven a su equipo. En esta batalla, no han faltado las propuestas jugosas y los piques entre ambos.

Un robo histórico para ganar 'La Voz'

Lo que estaba claro es que los dos coaches, Malú y Fonsi, iban a utilizar sus mejores armas para hacerse con la voz de Lucía. Por eso, a modo de broma, la cantante pidió "que hable Abraham Mateo, porque sois más o menos de la misma edad", cediéndole así la palabra a su asesor, que tenía una oferta interesante que realizarle a la chica. Si accedía a irse con ellos, Campa estaba más que invitada al estudio de producción del gaditano. Una jugada maestra, pero, al parecer, insuficiente, ya que Fonsi estaba dispuesto a doblar la apuesta. "Créeme, no me doy por vencido", comentaba el artista internacional, utilizando su exitosa canción como referencia. A esto, añadía, y con pullita para Malú, que "yo pensaba que me tenía que pelear con dos [Antonio Orozco no ha pulsado el botón del robo], pero solo es con Malú. Vale, esto es fácil". Una declaración de intenciones y que dejaba perpleja a la sobrina de Paco de Lucía: "¿Has oído eso?".



Pero Fonsi, que efectivamente no se iba a dar por vencido, tenía preparado otro zasca para su compañera, con una jugada 'rastrera'. Y es que, el cantante le recordó a Lucía que Malú no se giró cuando la escuchó cantar en la primera fase del concurso, en las audiciones a ciegas: "Lucía, tú no eres plato de segunda mesa, mi amor". La intérprete de Aprendiz ya no sabía qué cara poner. Y la cosa, no iba a quedar así, pues el puertorriqueño le juró a la concursante, de tan solo 18 años, que compondría, junto a sus asesores, Cali y El Dandee, una tema expresamente para ella. A una promesa como esta nadie se puede resistir, por lo que Lucía tomó una decisión, no sin antes agradecer a Malú el interés: "En casa siempre hemos escuchado mucho a Malú, pero algo me dice que me tengo que ir con Luis Fonsi".