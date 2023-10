Atresmedia engrosa su apuesta de entretenimiento con dos nuevos programas

El grupo de comunicación se ha propuesto no dejar el liderato y ha anunciado que contará en su programación con un formato musical con famosos y otro culinario con Alberto Chicote.

Atresmedia se ha propuesto seguir en la parte alta de la pirámide y, para ello, sigue apostando por el entretenimiento. El grupo de comunicación ha anunciado dos nuevos programas para los prime time de Antena 3 y La Sexta. Uno será musical con famosos y niños, y el otro es la versión nacional del popular Joc de cartes con Alberto Chicote, que se llamará Batalla de restaurantes y del que ya se había hablado hace unas semanas.

El programa musical es la adaptación española de Beat My Mini-Mes, un show musical de la factoría de Fox en el que un grupo de artistas de éxito se enfrentan en un gran plató con actuaciones en las que también participan niños que irán vestidos como ellos. Tras superar varias rondas, son los pequeños los que se encargan de competir para que su equipo se lleve el premio de la noche. Ahora, llega a España de la mano de Antena 3: "Es un formato muy original que encaja perfectamente con nuestra línea de entretenimiento familiar", declaraba Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo de San Sebastián de los Reyes.

Atresmedia apuesta por el entretenimiento

España no es el único país que ha apostado por traer este formato, ya que Beat My Mini-Mes llegará próximamente a Francia con el título Dream Team La Relève Des Stars. Así, Antena 3 vuelve a apostar por la adaptación de un formato internacional de entretenimiento como ya hizo con otros como Mask Singer, The Floor, El club del 1% o La Voz. Sobre el segundo programa que llegará a la parrilla de La Sexta, hay que señalar que ya había trascendido la información de la puesta en marcha de este formato de TV3. Pero ahora, ha sido la propia cadena la que confirmaba esta llegada con una promo y con el título Batalla de restaurantes.

El título original de este formato es My Restaurant Rocks y su mecánicas es sencilla y adictiva: se trata de una competición entre diferentes restaurantes, que en el caso de TV3 tiene de supervisor al chef Marc Ribas y en la versión nacional estará liderada por Chicote. Cada semana se enfrentan cuatro negocios de la misma zona y con el mismo tipo de cocina con el objetivo de determinar cuál es mejor. Los propietarios de cada marca son los jueces que valoran a su competencia, y el presentador es el que tiene el voto decisivo.