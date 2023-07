Julián Muñoz mete en otro lío legal a María Patiño en el peor momento posible

El ex alcalde de Marbella desmiente una información de Socialité y exige su derecho de rectificación. Todo por una información que ahora se ha demostrado falsa. Un tropezón más.

Se lo hemos contado en ESdiario con informes de audiencia de Socialité, el espacio del corazón de las mañanas de Telecinco en los fines de semana: María Patiño no pasa su mejor momento de share, perdiendo consecutivamente, semana tras semana, con la competencia, Antena 3 que vence sin mucho esfuerzo con reposiciones de La Ruleta de la Suerte.

Pero por si fuera poco la credibilidad de Patiño y de su programa está por los suelos, con varios conflictos legales abiertos por famosos o aludidos que sencillamente acusan al programa de Mediaset de "inventarse las noticias".

Y en este sentido, María Patiño tiene un nuevo frente abierto con el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, quien fuera también pareja de Isabel Pantoja.

El programa presentado por María Patiño, Socialité, dio el pasado domingo 2 de julio una información sobre Julián Muñoz. De acuerdo a un testigo visual el exalcalde de Marbella se encontraba en una lancha en Menorca, acompañado de dos mujeres y sin necesitar un bastón ni ayuda.

Julián Muñoz contra María Patiño

La propia Patiño sentenció con su opinión sobre el controvertido político: "Julián Muñoz es una persona que decía que le quedaban 5 años de vida, que era prácticamente insolvente para no pagar la multa que se le impuso en su día, después de los múltiples delitos que ha cometido". De esta forma se refería la presentadora al que fuera alcalde de Marbella por su implicación en el caso Malaya, que le costó su detención en 2006.

Sin embargo, una semana después, el programa producido por La Fábrica de la Tele se ha visto obligado a corregir esta información. El propio Julián Muñoz remitía un comunicado en el que afirmaba que aquel día se encontraba en Marbella con su familia y que no ha abandonado la provincia de Málaga desde que le concediesen la libertad condicional en 2021.

Desmentido

"Quiere aclarar que el día 1 de julio no se encontraba en Menorca subiéndose a una lancha, sino con su familia, en la ciudad de Marbella. Según también indicaba, no salió de la provincia de Málaga desde que se le concedió la libertad condicional", leyó la presentadora, que no ha comentado nada al respecto y simplemente ha continuado con el programa.