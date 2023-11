Pedro Piqueras bendice a Carlos Franganillo, resaltando una particular cualidad

El actual presentador y director de 'Informativos Telecinco' ha hablado del fichaje del periodista de TVE como su sustituto en Mediaset, que llegará a finales de este año.

Lo que empezó hace ya un tiempo como un rumor, hace una semana se confirmaba: Pedro Piqueras se jubila. El mítico rostro de los Informativos Telecinco se retira por decisión propia, dejando a Telecinco y a Mediaset sin uno de sus principales profesionales. Pero este vacío que dejará el actual director del espacio informativo de la cadena será ocupado a finales de este año, que será cuando Piqueras diga adiós. Hace una semana se conocía uno de los grandes fichajes del año: Carlos Franganillo será el sustituto de Piqueras.

Ahora, días después de este anuncio, el todavía presentador de Informativos Telecinco se ha pronunciado, hablando de su jubilación y de su sucesor. Piqueras pondrá fin a una trayectoria de más de 50 años de profesión y 17 en Mediaset en apenas unas semanas. Una decisión que, según él mismo señala a Pronto tomó "hace tiempo" y que se la comunicó a su empresa "en mayo", en la línea del comunicado que emitió el grupo de comunicación de Fuencarral.

Franganillo y su "parecido" con Piqueras

Pedro Piqueras pondrá el punto final a su carrera el próximo diciembre y será en en enero cuando Carlos Franganillo tome el mando de Informativos Telecinco. En la entrevista que ha concedido a la citada revista, el todavía presentador de Telecinco, 'bendice' a quien será su remplazo: "En diciembre me marcharé. Además, Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado".

El Consejo de la AcademiaTV ha otorgado por unanimiadad el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria al periodista y académico Pedro Piqueras por una trayectoria ligada al medio televisivo, en la reunión celebrada hoy en @casademexicoesp https://t.co/P6yaQlaC27#lafamiliadelatele pic.twitter.com/DfxVqHtK2U — AcademiaTV (@academia_tv) November 6, 2023

Mediaset comentó que la jubilación de Piqueras había sido por "decisión propia" y el periodista, a la mencionada revista, ha admitido que "dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia". Desde que saltó la noticia, Franganillo no ha vuelto a presentar el Telediario de TVE y también se ha despedido de la redacción. Como decíamos, será en enero cuando se incorpore a Telecinco en relevo de Piqueras, a quien la cadena despedirá con honores. "Deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble", pudo leerse en el comunicado de Mediaset.