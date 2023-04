Ana Pardo de Vera la lía al defender a Iglesias: “¿Y si fuera una raya, qué?”

La directora corporativa de Público sale al paso de la polémica foto de Iglesias y Montero y defiende “el consumo propio, que pertenece al ámbito privado y no es susceptible de ser juzgado”

La foto del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, con su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, donde se aprecia lo que parece una raya de cocaína encima de la mesa -aclarado después como la cremallera del bolso que está al lado que provoca ese efecto óptico- sigue generando mucho debate.

Una de las que ha salido en defensa a ultranza del matrimonio Iglesias-Montero es la periodista y directora corporativa de Público, Ana Pardo de Vera, que ha optado por unos argumentos un tanto polémicos entre justificar el consumo de cocaína en el ámbito privado y amenazar con revelar nombres de supuestos consumidores de sustancias del “ámbito de la ultraderecha”, a la vez de insinuar que Albert Rivera la consumía trabajando.

Así, Ana Pardo de Vera exclamaba sobre la foto que “¿Y si fuera una raya, qué?”, una expresión que ha sorprendido. A continuación, la periodista lanza su amenaza: “¿Quieren que hablemos de rayas en el ámbito privado de la ultraderecha? ¿Cómo viven, cómo se divierten, cómo consumen o quiénes son los camellos en la noche de rayas?”.

Ana Pardo de Vera acaba con una defensa del consumo personal con un toque irónico: “no me hagan hablar de consumo propio, que pertenece al ámbito privado y, por eso, no es susceptible de ser juzgado”. Varias personas le han contestado que no salió a decir lo mismo cuando acusaron desde ámbitos de Podemos al ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de consumir cocaína.

Sin embargo, la directora corporativa de Público defiende que “una cosa es meterse una raya en tus momentos de ocio y otra, ser sospechoso de hacerlo trabajando. Que levante la mano la empresa que te lo acepte. Hay que ser muy escrupulosos con la intimidad de cada uno y su ejercicio público”.