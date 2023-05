TVE recupera a este mítico presentador para su programa estrella del verano

La cadena pública ha anunciado que Ramón García, una de las caras más conocidas de RTVE, volverá a la cadena para volver a presentar un espacio después de casi una década.

TVE sigue ultimando detalles para el renovado "El Grand Prix del Verano" que volverá a nuestras televisión este verano después de casi 20 años desde que dejara de ser emitido. Y es que desde que se anunciara la posible vuelta del conocido programa, había muchas dudas entorno a esta nueva versión, por no poder tener la mítica 'vaquilla', por el aparente rechazo de Ramón García a volver a presentar el programa, pero TVE se está encargando de despejarlas todas.

Hace un día, se descubría como iba a tener presente a las 'vaquillas', uno de los grandes emblemas del concurso y que, con la nueva ley de protección animal, no iba a poder aparecer en esta nueva versión del "Grand Prix". La solución, convertir a la 'vaquilla' en un disfraz para los concursantes y en tres comodines con los que podrán poner en apuros a sus rivales.

Otra de las grandes incógnitas también ha quedado resuelta, por fin se ha conocido quién será el presentador del nuevo "El Grand Prix del Verano", y la elección no ha decepcionado lo más mínimo.

Ramón García volverá al "Grand Prix"

Como han adelantado desde El Televisero, Ramón García ha sido el presentador titular elegido para esta nueva etapa de "El Grand Prix del Verano". Una noticia que alegrará mucho a los fans del formato, que tras saber que este se estaba volviendo a producir, reclamaron que fuera el vasco quien ejerciera como maestro de ceremonias.

Ya es oficial: RAMÓN GARCÍA será el presentador del nuevo 'GRAND PRIX' en TVE.



Vuelve al programa 18 años después.



El programa recuperará así su mítica sintonía con la voz del presentador con la que amenizará las noches veraniegas de este año.



¿Tenéis ganas de que empiece? pic.twitter.com/lSM5XOEXks — El Grand Prix del Verano Oficial CF (@GPdelVerano_OF) May 26, 2023

Y aunque Ramón García se encargó de rebajar los ánimos hace no mucho en una entrevista a la Cadena COPE, parece que finalmente el mítico presentador del espacio no ha podido resistirse y ha fichado por TVE. Pero no estará solo, Ramón estará acompañado de otro presentador, del que todavía no se conoce la identidad.

Además, gracias a El Televisero, también se han podido ver las primeras imágenes del nuevo y renovado plató de "El Grand Prix del Verano", unas imágenes en las que se han visto algunas de las míticas pruebas del concurso, como los 'Troncos Locos' e incluso a esa nueva 'vaquilla'.