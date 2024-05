Los tres requisitos de RTVE para poder retomar "El Ministerio del Tiempo"

José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, ha explicado cuales son los principales requisitos del ente público para que la serie vuelva a emitirse.

Aunque han pasado casi cuatro años desde que "El Ministerio del Tiempo" terminara con su cuarta temporada, son muchos los fieles seguidores de la ficción de Televisión Española que piden día tras día que el ente público retome la serie, algo que parecía imposible hasta las últimas declaraciones de José Pastor, el director de Cine y Ficción de RTVE.

A pesar de que el final de aquella cuarta temporada de "El Ministerio del Tiempo" se podía entender como un final para la serie, la ficción nunca llegó a ser renovada ni cancelada, por lo que se quedó en una especie de limbo, algo que ha provocado que los fans de la serie mantengan la esperanza de que esta regrese con una quinta temporada.

Esta posibilidad no está descartada para RTVE, tal y como ha explicado José Pastor en una entrevista con El Televisero, en la que asegura que la vuelta de "El Ministerio del Tiempo" no está descartada "en absoluto". Aún así, RTVE se encuentra con el mismo problema de siempre que les impide retomar esta y otras series, el dinero: "No vamos sobrados de presupuesto. 'El Ministerio del Tiempo' es una serie cara. Entonces al final no puede hacerlo todo. Y yo creo que ese momento 'remember' o momento 'revival' lo tenemos que medir un poco con cuidado. Si a lo mejor vamos con 'Los Misterios de Laura' tenemos que esperar para hacer 'El Ministerio'".

Además, RTVE tampoco quiere tener prisa para recuperar "El Ministerio del Tiempo", ya que de volver en algún momento habrá mucha expectación, por lo que habrá que esperar para cumplir varias premisas. La primera es "encontrar un presupuesto adecuado"; la segunda que no haya otro 'revival' de TVE cerca y la tercera sería tener a Javier Olivares 100% liberado, un requisito que prácticamente estaría cumplido: "Yo creo que la pelota está más en nuestro tejado, y Javier encantado".

"Los Misterios de Laura" si revive

Una de las series de RTVE que sí ha revivido es "Los Misterios de Laura", lo hizo en enero de 2022 en forma de episodio especial con 'Laura y el misterio del asesino inesperado', un especial al que siguieron otros dos en 2023.

Pero parece que la cosa no queda ahí, porque tal y como ha confirmado José Pastor: "La idea es seguir continuando esa estela de tener, a lo mejor, con una cierta periodicidad, especiales asociados a 'Los Misterios de Laura'. Es posible que también ampliando el número de episodios".