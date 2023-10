Stellantis quiere adelantar a Ford con su ofensiva Pro One

Stellantis ha presentado su estrategia Pro One, con el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado global de vehículos comerciales. La empresa planea ampliar su oferta general

Stellantis, el gigante automotriz resultado de la fusión de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y PSA Group (Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall), ha presentado su estrategia Pro One, una ofensiva estratégica destinada a consolidar su liderazgo en el mercado mundial de vehículos comerciales. La Business Unit de Vehículos Comerciales de Stellantis, que representa un tercio de los ingresos netos de la empresa, impulsará la implementación del plan estratégico Dare Forward 2030, buscando duplicar los ingresos netos de vehículos comerciales para 2030.

La estrategia Pro One busca capitalizar la amplia oferta de vehículos comerciales de Stellantis, que incluye seis marcas icónicas: Citroën, FIAT, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall. Con la venta anual de 1.6 millones de unidades, el área de vehículos comerciales representa actualmente una parte significativa de los ingresos netos de Stellantis.

Estrategia Pro One

Esta ofensiva se centra en satisfacer las crecientes expectativas y necesidades de los clientes en todo el mundo, proporcionando soluciones personalizadas en vans, pickup trucks y opciones de movilidad micro. Además, busca liderar en el ámbito de cero emisiones, con sistemas de propulsión eléctrica avanzados, así como tecnologías de hidrógeno y conversiones de vehículos.

En el marco de la estrategia Pro One, Stellantis tiene previsto presentar una línea de vehículos comerciales renovados para cada una de sus marcas, incluyendo sistemas de propulsión de segunda generación con cero emisiones y conectividad completa. Se espera que la gama de productos se revitalice aún más en Norteamérica con la introducción de nuevos vans y pickups electrificados, incluido el Ram ProMaster EV y el Ram 1500 REV en 2024 y 2025, respectivamente.

Jean-Philippe Imparato

"Estamos lanzando Pro One para reforzar nuestro innegable liderazgo en el área de vehículos comerciales bajo el concepto `six brands, one force´, ya que este segmento de negocio representa un tercio de los ingresos netos de Stellantis", declaró Jean-Philippe Imparato, Head of Commercial Vehicles Business Unit de Stellantis.

El pilar principal de esta estrategia es ofrecer la mayor variedad de productos del mercado, abarcando vans, pickups y opciones de movilidad micro. Stellantis se enorgullece de su liderazgo en vehículos comerciales eléctricos (BEV) en Enlarged Europe, con más del 40% de cuota de mercado. Además, se considera número uno en Sudamérica, número dos en Oriente Medio y África, y número tres en Norteamérica.

Para satisfacer las necesidades de los clientes, Stellantis se enfoca en una experiencia personalizada, con más de 20,000 puntos de contacto en todo el mundo. También ofrecerá un ecosistema de carga completo a través de Free2move Charge y una amplia gama de ofertas financieras competitivas a través de Stellantis Financial Services.

La estrategia Pro One busca reducir los plazos de producción y entrega mediante la creación de un ecosistema digital para empresas de conversión y adaptación de vehículos. Además, prevé que todos los nuevos vans y pickups estarán conectados para fines de 2023, con actualizaciones vía OTA (Over-The-Air) programadas para comenzar en 2026.

Xavier Peugeot

Stellantis busca liderar en el mercado de vehículos comerciales, aprovechando su experiencia en Economía Circular para prolongar la vida útil de las flotas de vehículos comerciales existentes a través de procesos de electrificación asequibles y fiables.

"La renovación de toda la gama de furgones de Stellantis, basada en modelos eléctricos de segunda generación, y la electrificación de 4 pickups a partir de 2024 forman el núcleo del proyecto `Pro One´, basado en un enfoque de 360 grados centrado en el cliente y en la ambición de reforzar nuestro liderazgo en el mercado internacional de vehículos comerciales", declaró Xavier Peugeot, Senior Vice President de Stellantis Commercial Vehicles Business Unit.

Conclusión

Stellantis está comprometido con mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los vehículos comerciales, ofreciendo soluciones que se adapten a las cambiantes demandas de sus clientes y a los desafíos medioambientales globales. Con esta estrategia Pro One, la empresa se prepara para afrontar con éxito los retos de la movilidad comercial en la próxima década.