Tres militares estadounidenses revelan "restos biológicos no humanos" en ovnis

Bajo juramento y ante la Cámara de Representantes, David Grusch, David Fravor y Ryan Graves aseguraron que "Estados Unidos posee guardadas naves no humanas que se han estrellado".

Los amantes de los fenómenos extraños están de enhorabuena y el resto de la población, absorta ante lo que se ha escuchado esta madrugada, noche en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de aquel país. Los miembros de la subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de dicha Cámara han escuchado las extraordinarias revelaciones sobre objetos volantes no identificados (OVNIs) que han ofrecido, bajo juramento, tres ex altos cargos del Ejército estadounidense.

Hablaron David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, expiloto de la Armada, aunque el más locuaz fue el primero de ellos. "En el desempeño de mis funciones, fui informado de la existencia de un un programa extendido durante décadas de captura e ingeniería inversa, al que fui denegado el acceso", aseguró Grusch, que contestó con un contundente "sin duda", cuando le preguntaron si el Gobierno de EE.UU. está en posesión de objetos extraterrestres accidentados en la Tierra.

🔴 #AHORA | David Grusch, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, declara bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos recuperó restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas. pic.twitter.com/b3gtRhRmeX — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 26, 2023

"¿Estamos en posesión de los pilotos que manejaban estos objetos?", preguntó uno de los diputados, a lo que Grusch contestó que se habían encontrado "biologías no humanas".

Según recoge el periodista Orlando Avendaño, subdirector digital de Americano Media, en un interesantísimo hilo de Twitter, los tres ex altos cargos hablaron de "tecnología no humana, de objetos de unos 3 metros que se mueven a velocidades impresionantes y que interfieren con aviones estadounidenses" y aseguraron que "Estados Unidos posee guardadas naves no humanas que se han estrellado".

En un momento de su comparecencia Ryan Graves aseguró que los avistamientos de OVNIs son cuestión de todos los días en EEUU. "Mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de UAP" (siglas en inglés de fenómenos aéreos sin identificar), "cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros, ni aislados. Son la rutina. El estigma de los UAP es real, y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional”. Además, su colega Grusch se comprometió a entregar al Congreso una lista de funcionarios a citar, que, según él, tienen conocimiento detallado de estos hechos.