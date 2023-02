Anthony Ciccone, hermano mayor de Madonna, muere a los 66 años

La noticia ha sido confirmada por el cuñado de la cantante a través de sus redes sociales. Anthony había vivido siete años en la indigencia y tenía problemas con el alcohol.

A pesar de no haberse revelado la causa de su muerte, Anthony Ciccone, hermano mayor de Madonna, ha fallecido a la temprana edad de 66 años, según el anuncio dado por uno de los miembros de la familia. Anthony, permaneció sin hogar a lo largo de muchos años, viviendo debajo de un puente, mientras luchaba con su adicción hacia el alcohol.

Joe Henry, el cantautor que se encuentra casado con Melanie Ciccone, hermana de Madonna, se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales, escribiendo lo siguiente "ha abandonado este plano terrenal. Le conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Míchigan, hace tantos años ya", publicando una fotografía suya en blanco y negro.

La estrella del pop, que hace poco se encontraba envuelta en varias polémicas por su aspectos físico durante los Grammy, no ha hecho ninguna declaración públicamente todavia sobre el fallecimiento de Ciccone, pero si que le dio un like al post publicado en Instagram por su cuñado.

Desde 2010, Ciconne vivía debajo de un puente en Michigan, concretamente en Traverse City, alimentándose de las comidas que les entregaban con los comedores sociales sin aceptar las ayudas que le ofrecía su familia. Madonna se había puesto en contacto con él reiteradamente, pero la respuesta recibida era siempre negativa. Anthony explicó en una entrevista ofrecida en 2011 para el medio The Michigan Messenger “Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja, si me helara hasta la muerte mi familia seguramente no se daría cuenta o no le daría importancia”.

En 2017, se hizo publica la noticia de que había conseguido completar un programa de rehabilitación y su reconciliación posterior con su familia. "A pesar de estar distanciados, Madonna lo apoyó y ayudó en todo lo que pudo", dice esta fuente cercana a ellos para la revista 'People'. "Los miembros de la familia, incluida Madonna, le visitaron cuando estaba en su centro de rehabilitación mientras él empeoraba estos últimos meses".