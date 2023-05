Sánchez ya tiene su foto icónica para la campaña con las "gracias" de Biden

Moncloa ya tiene la foto que buscaba hace meses. Y la que el PSOE va a utilizar en los próximos días para su campaña electoral del 28-M. Pedro Sánchez ha mantenido este viernes su esperada reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en el despacho Oval de la Casa Blanca, en su primera visita oficial a Washington.

Al inicio de la reunión, Biden ha agradecido a Sánchez su cooperación y liderazgo con Ucrania, en el contexto de la invasión de Rusia. Además ha señalado que ambos países afrontan el reto de la migración y ha asegurado que trabajarán con España durante la Presidencia de la UE que comienza en julio.

Today, I'm proud to welcome our close partner and Ally President @sanchezcastejon of Spain to the White House.



I look forward to deepening the historic ties between our nations.