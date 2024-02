El PP exige a la UE que no permita a Maduro seguir ejerciendo de dictador

Los eurodiputados exigen en el debate del estado de Venezuela en Bruselas que se amplíen las sanciones al régimen y que se defienda la candidatura de la opositora María Corina Machado.

El pasado mes de octubre, en una reunión en Barbados con numerosos mediadores internacionales de por medio y Estados Unidos a la cabeza, Nicolás Maduro acordó realizar durante este 2024 unas elecciones libres en Venezuela. Sin embargo, el dictador ya ha puesto su maquinaria a funcionar ante la principal amenaza: la candidata María Corina Machado.

La política caraqueña resultó ganadora de las elecciones primarias de su partido y recibió el apoyo y el respaldo unánime de todas las organizaciones de la oposición que pertenecen a la Plataforma Unitaria. A pesar de que siempre hay voces que alimentan el debate sobre otro posible candidato, María Corina Machado es sin duda la mujer que actualmente encabeza las opciones de cambio en Venezuela si Maduro juega limpio. Algo que desde luego y para sospecha de pocos, parece que no va a suceder.

María Corina Machado vota durante las primarias de la oposición en Venezuela.

Y es que el Tribunal Supremo venezolano, dirigido evidentemente por magistrados fieles al chavismo del entorno directo de Maduro, ha vetado la candidatura de la opositora más directa del dictador y también mejor posicionada en las encuestas. Una “estrategia”, la de utilizar su brazo judicial, que en los últimos años el chavismo no ha dudado en utilizar para acabar con la competencia. Pues bien, esto ha provocado que salten otra vez las alarmas en la comunidad internacional y el tema ha llegado a la Unión Europea, donde los eurodiputados del Partido Popular han pedido tomar cartas en el asunto para defender la candidatura de Machado y exigir más sanciones para Maduro.

“Sin María Corina Machado no hay elecciones presidenciales con una mínima credibilidad”, ha expresado este miércoles en la eurocámara el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, que ha advertido que la UE tiene que ser contundente para no ser simplemente una parte más del decorado de la obra que maneja a sus anchas Maduro. “No nos engañemos. No es posible una política creíble hacia Venezuela basada en hacerse trampas en el solitario”, declaraba el bilbaíno en el Parlamento añadiendo que una política simplemente “declarativa” -sin sanciones ni consecuencias- por parte de Bruselas “no va a conseguir unas condiciones democráticas mínimas”.

“La esperanza de millones de venezolanos de que la oposición pudiera presentarse a unas elecciones mínimamente limpias ha vuelto a verse frustrada”, lamentaba por su parte el eurodiputado canario Gabriel Mato, que volvió a transmitir su solidaridad con los venezolanos y reiteró que es imprescindible que la UE no levante las sanciones. Incluso, visto lo visto, que sean más duras: “La actitud de Maduro requiere que las endurezcamos, que hagamos que los criminales que oprimen a Venezuela noten la presión y sientan que sus acciones tienen consecuencias”. Opinión que comparte el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, lamentando también que Maduro rompa los acuerdos a sus anchas como ha hecho siempre.

La candidata de la oposición en Venezuela, María Corina Machado.

Por último, el eurodiputado popular Antonio López-Istúriz ha calificado a lo que ocurre en Venezuela desde hace 25 años como uno de los mayores fracasos de la política exterior de la Unión Europea: “La inhabilitación de Maria Corina no es ninguna sorpresa, todos lo hemos visto venir, pero insistimos en negociaciones fallidas y permitimos además el blanqueo del régimen durante 25 años”.