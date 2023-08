8 personas atrapadas en un teleférico en Pakistán

Siete niños y un maestro quedaron atrapados en el teleférico, la línea se rompió a las 07:00 horas (02:00 GMT) mientras se dirigían a la escuela, dos niños ya han sido rescatados

Los siete niños y el maestro, que se dirigían a la escuela en ese momento, se encontraron suspendidas a una altura de 274 metros sobre el suelo. en una remota zona montañosa de Battagram,

Según informa Reuters, hoy martes 22, el ejército de Pakistán logró el rescate de cuatro niños de un grupo de ocho personas que habían quedado atrapadas en un teleférico suspendido a lo largo de todo el día sobre un barranco escarpado. Esta operación de alta complejidad se vio entorpecida por ráfagas de viento y la escasa luminosidad reinante.

En el lugar, se dispuso la presencia de médicos con el fin de evaluar el estado de aquellos que habían sido trasladados exitosamente a un sitio seguro.

Uno de los jóvenes a bordo, un individuo de 16 años, padece una afección cardíaca y permaneció inconsciente durante varias horas, según testimonio previo de un adulto llamado Gulfaraz, quien también se encontró en la embarcación suspendida, y compartió estos detalles con los medios locales.

El incidente ocurrió a las 07:00 horas (02:00 GMT) del 22 de agosto

De acuerdo a los informes, se logró el rescate de al menos dos menores que se encontraban atrapados en un teleférico en el noroeste de Pakistán, el cual había quedado suspendido en un barranco por varias horas.

El ejército de Pakistán ha llevado a cabo el martes una operación de alta complejidad para rescatar a un total de seis niños y un adulto que se encontraban atrapados en un teleférico suspendido a lo largo de todo el día sobre un profundo barranco. La complejidad de la operación fue agravada por las ráfagas de viento y la escasa luminosidad reinante.

#BREAKING

FOURTH (4) CHILD RESCUED by the Pakistani military.



🎥: #Pakistan Air Force Leonardo AW-139 Seahawk helicopter rescues child from #Battagram cable car after 11 hours trapped in the chairlift. Army helicopters and SSG commandos, Shahbaz team paratroopers participated. pic.twitter.com/BZsmTI5uUT — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) August 22, 2023

Uno de los menores presentes, un joven de 16 años, sufre una afección cardíaca y estuvo en estado inconsciente durante varias horas, tal como había comunicado previamente a un adulto llamado Gulfaraz a los medios locales. En medio de la angustia, este último suplicó: "Por favor, en nombre de la divinidad, bríndennos ayuda".

Operación de rescate de alto riesgo en un teleférico

El ejército de Pakistán llevó a cabo una operación de rescate de alto riesgo para salvar a un grupo de personas, incluidos niños, que quedaron atrapados en un teleférico atacado en un barranco en el noroeste de Pakistán.

El teleférico, que colgaba sobre un alto barranco, se rompió por la mañana temprano, dejando a ocho personas, seis de ellas niños, en una situación peligrosa a 274 metros.

Pakistan Army Aviation helicopter and Special Service Group (SSG) personnel carry out a damage and risk assessment in preparations for a rescue operation at #Battagram cable car incident site@OfficialDGISPR #PakistanArmy #ISPR pic.twitter.com/yr7UhslCrI — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 hora local (02:00 GMT) cerca de la ciudad de Battagram en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. El teleférico quedó suspendido por un solo cable en el valle de Allai. Los intentos iniciales de rescate se vieron obstaculizados por las ráfagas de viento y la tenue luz. La preocupación por la estabilidad del teleférico agregó una capa adicional de complejidad a la operación de rescate.

Rescate gradual y desafíos nocturnos.

La operación de rescate fue gradual y desafiante. Cuatro niños fueron rescatados uno por uno en una operación que involucró helicópteros y arneses.

Las condiciones climáticas, incluidas las ráfagas de viento, y la preocupación de desestabilizar aún más el teleférico complicaron el proceso. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad añadía dificultades adicionales a la operación de rescate.

Preocupaciones sobre el rescate

Los niños atrapados, con edades entre 10 y 16 años, enfrentaron condiciones difíciles y temperaturas extremas mientras esperaban ser rescatados. Uno de los niños tenía una enfermedad cardíaca y estuvo inconsciente durante varias horas.

A Pakistan Air Force (PAF) helicopter joined the rescue operation at #Battagram cable car incident earlier today.



Multiple helicopters are now involved in the rescue operation from Army Aviation and #PAF@OfficialDGISPR @DGPR_PAF #PakistanArmy #ISPR pic.twitter.com/Xpnvo5omtz — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023

Las autoridades y los equipos de rescate trabajan incansablemente para garantizar su seguridad y bienestar. Las familias de los atrapados también se reunieron en el lugar, ansiosas por noticias sobre sus seres queridos.

Reflexión sobre la seguridad de los ascensores privados

El incidente del teleférico atrajo la atención sobre la seguridad de los ascensores privados en Pakistán. El primer ministro en funciones, Anwaar ul Haq Kakar, expresó su preocupación y ordenó una inspección de los ascensores operados de forma privada para garantizar su seguridad. La nación se mantuvo pendiente de la operación de rescate, mostrando solidaridad con los afectados y admiración por los esfuerzos de los equipos de rescate.

La labor de salvamento de estas ocho personas, ha generado una inmovilización a nivel nacional, con los ciudadanos de Pakistán congregándose en torno a los televisores.

Los medios de comunicación locales han difundido imágenes en las que se visualizan a un profesional de respuesta de emergencia suspendido del cable de un helicóptero en las cercanías de la pequeña cabina, donde se encontraron amontonados junto a otros ocupantes.

Abundantes grupos de habitantes de las aldeas se han congregado en la colina, observando con gran ansiedad el desarrollo de la operación. Confiemos en los profesionales del ejército de Pakistán para que pronto logren el rescate del resto de las personas atrapadas. Si te ha sido útil el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.