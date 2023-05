Abel Martí: “la Pobla de Vallbona merece algo mejor que estos últimos 8 años”

El candidato del PP en la Pobla de Vallbona se marca como prioridad reducir el gasto del gobierno y mejorar la Policía Local, así como el segundo instituto y el centro de especialidades

En primer lugar, usted se presenta como candidato nuevo del PP en la Pobla de Vallbona tras los años de liderazgo de Mari Carmen Contelles ¿Cómo afronta el reto?

Con absoluta responsabilidad y con la exigencia de que la Pobla de Vallbona merece mucho más de lo que estamos acostumbrados en estos últimos 8 años. Tenemos entre manos el proyecto más ilusionante para nuestros vecinos, con la exigencia de que el PP no ofrece palabras vacías.

El PP se exige ser el gobierno de todos los vecinos y para ello concurrimos en estas elecciones, para ser la casa común de todos ellos y conseguir el gobierno de la Pobla de Vallbona para ponerlo a su disposición.

Durante estos años de oposición ¿Cuál crees que ha sido el problema que más se ha agravado bajo el gobierno de Josep Vicent Garcia i Tamarit?

Podríamos hablar de que nuestro presupuesto se encuentra en situación de quiebra técnica y que hemos elevado la deuda hasta cantidades jamás vistas antes, puesto que el gasto corriente está disparado y no podemos invertir en nuestro municipio, pero realmente el principal problema es que tenemos un gobierno apartado de la gente, que la ningunea y enfrenta, que no apuesta por la Pobla y que solo pretende extender su imposición y su control sobre la sociedad para perdurar en el poder a toda costa.

Un gobierno sectario que pretende gobernar para unos pocos, olvidando que la Pobla recoge pluralidad de sensibilidades y deben ser respetadas. La gente de todos los ámbitos nos transmite el rechazo por este gobierno y sus políticas y la necesidad de cambio.

El gobierno de Compromís, PSOE, Cupo y no adscrito ha utilizado un adhesivo muy bueno para mantener la cohesión de la coalición: el dinero de todos los vecinos aumentándose sueldos cada año

El gobierno de Josep Vicent Garcia i Tamarit también ha sido el más caro de la Pobla en número de concejales y asesores cobrando mientras no se ejecuta el presupuesto ¿Considera que el alcalde paga favores para mantener su cuatripartito de PSOE, Compromís, Cupo y no adscrito? ¿Ha sido un gobierno cohesionado?

Han utilizado un adhesivo muy bueno para mantener la cohesión de la coalición, el dinero de todos los vecinos. A cambio de un buen salario, que ha ido aumentando cada año, ha conseguido que los demás partidos se conviertan en sus filiales que han funcionado como una agencia de captación de votos para entregárselos a Compromís en aquel conjunto de ciudadanos que no quieren votar a ese partido. Han votado incluso para proteger a dos concejales de Compromís investigados por la justicia, impidiendo que sean reprobados, sin rechistar.

En estos momentos, Compromís presenta dos imputados en sus listas de la Pobla de Vallbona en un lugar destacado y el alcalde guarda silencio ¿Cuál es su valoración? ¿Considera que deben renunciar?

Entiendo que hablar de regeneración política no es lo mismo que practicarla. Nos hemos hartado de que nos den tantas lecciones de moralidad y a la mínima que aparecen asuntos turbios ni dan explicaciones ni asumen responsabilidades.

En el pleno extraordinario que solicitamos les dijimos que no íbamos a pedir su dimisión puesto que la vergüenza es personal y cada uno sabrá hasta que nivel de vergüenza quiere soportar pero para ello deberían dar las respuestas que merecen nuestros vecinos. Si van a callar lo que saben para defenderse en los juzgados no deberían seguir siendo concejales.

Igualmente, no quisieron responder si aceptarían el cargo en caso de ser elegidos concejales nuevamente y seguir investigados. Esa es la verdadera moralidad de compromís.

De Compromís nos hemos hartado de que nos den tantas lecciones de moralidad y a la mínima que aparecen asuntos turbios ni dan explicaciones ni asumen responsabilidades.

La Pobla de Vallbona también ha experimentado en estos años un aumento de la inseguridad y los robos a la vez que múltiples problemas del gobierno municipal con la Policía Local ¿Qué propone en materia de seguridad y Policía?

Tenemos identificado un aumento del 98% de robos en domicilios. En el año 2022 se produjeron uno cada 2,5 días, mientras se negaba por parte del Gobierno, hasta que no han tenido más remedio que reconocerlo. Igualmente, se están produciendo demasiados casos de ocupación en nuestras casas.

Por ello, aumentaremos la plantilla de Policía Local y las cámaras de seguridad, estableceremos retenes móviles de Policía Local en nuestras urbanizaciones, que son las que más han sufrido esta oleada de robos, de forma que se patrulle con más inmediatez en las zonas de riesgo y con mayor cantidad de patrullas en las calles.

Tenemos identificado un aumento del 98% de robos en domicilios. Aumentaremos la plantilla de Policía Local y las cámaras de seguridad y estableceremos retenes móviles de Policía Local en nuestras urbanizaciones

La Pobla de Vallbona es además un municipio con muchas urbanizaciones ¿Cuáles son sus propuestas para estos núcleos?

Las necesidades son muy variadas en cada una de ellas. Debemos aumentar la seguridad en las mismas, como decía antes, así como invertir en conexiones para que la comunicación en nuestro municipio sea más segura y ágil.

Planteamos que la administración llegue a las mismas desplazando técnicos del Ayuntamiento que permitan hacer trámites y registros que eviten desplazamientos.

La zona norte necesita que les hagamos llegar los colectores para poder igualarse en derechos urbanísticos con los demás vecinos, algo que resulta elemental.

Igualmente, dar solución a las graves inundaciones que padecen en la zona este también resulta primordial, antes de que tengamos que lamentar mayores desgracias.

La Pobla de Vallbona es también de los municipios que más ha crecido en las últimas décadas, y esto obliga a reforzar servicios como la educación o el transporte ¿Cuáles son las propuestas del PP en esta materia?

Crearemos un modelo de municipio que sea referencia en la comarca de Camp de Túria, porque ya lo somos, pero sin los servicios que requerimos. Hay que conseguir que lleguen más infraestructuras educativas, como el segundo instituto, sanitarias, como el centro de salud de especialidades, de bienestar, como el espacio para atención de personas con diversidad funcional o el centro de día para mayores, y de conexiones, como la mejora de las carreteras a L'Eliana y Riba-Roja.

Todos estos ejes marcan un cambio de dinámica en nuestro municipio, que tiene una gran calidad de vida por la que nos elige tanta gente, pero que requiere estas inversiones para ser más atractivo y evitar que tengamos que salir del municipio a buscar estos servicios.

Hay que conseguir que lleguen más infraestructuras educativas, como el segundo instituto, sanitarias, como el centro de salud de especialidades, el centro de día para mayores, y conexiones, como la mejora de las carreteras a L'Eliana y Riba-Roja

Si el PP tiene oportunidad de formar gobierno a partir del 28 de mayo ¿Se abre a pactar con otras fuerzas o pone cordón a algunas? ¿Ofrecería acuerdos a fuerzas que ahora están con Josep Vicent Garcia?

El PP es el único partido que no sale a especular y que concurre a estas elecciones para ser el gobierno que necesita la Pobla de Vallbona. No pensamos en pactos antes de las elecciones porque nuestro proyecto no trata de tener presencia en un gobierno, si no en ser el gobierno.

Si los ciudadanos deciden que las fuerzas políticas deben entenderse plantearé el proyecto del PP y todo aquel que permita la aplicación de este podría entenderse con nosotros, puesto que aquí los personalismos no sirven para nada.

Si sale elegido alcalde ¿Cuál cree que es la medida más urgente, la que debe tomar desde el minuto uno?

Reducir el coste del gobierno municipal que ha sido récord histórico de nuestro municipio, reorganizar la gestión de la plantilla de Policía Local hasta que consigamos aumentarla con los procesos de selección oportunos y revocar las caóticas normas de circulación que han hecho imposible llegar hasta nuestro casco urbano.

Estas pueden ser las primeras por ser las que pueden tener una ejecución más accesible, pero llegarán muchas más pensadas en estar cerca de la gente, cómo realizar convenios con asociaciones de distintos ámbitos para realizar una programación anual completa que se ajuste a lo que nuestros vecinos demandan.

La primera prioridad es reducir el coste del gobierno municipal que ha sido récord histórico de nuestro municipio y reorganizar la gestión de la plantilla de Policía Local hasta que consigamos aumentarla

Por último, el próximo 28 de mayo también votamos a la Generalitat ¿Confía en un cambio y una victoria de Carlos Mazón? ¿Qué le reivindicará a la Generalitat para la la Pobla de Vallbona como alcalde?

Confío porque se está trabajando a conciencia, con un proyecto que entiende a los valencianos y que ofrece las soluciones que llevamos 8 años esperando.

Además, la Pobla de Vallbona necesita a Carlos Mazón como presidente puesto que será la única manera de que lleguen los servicios de los que hablábamos anteriormente.

Tiene los deberes puestos ya porque la Pobla no puede esperar más. Debe llegar el instituto y no una maqueta, un centro de día y no un cartel de anuncio, un centro de salud de especialidades y no los votos en contra que hemos recibido hasta ahora desde les Corts de PSOE y Compromís.