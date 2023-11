Ens Uneix contra Compromís por no querer condenar la deuda de Ayuntamientos

Natàlia Enguix ha arremetido contra los diputados nacionalistas por "llenarse la boca" a la hora de hablar de infrefinanciación, pero "a la hora de la verdad no hacer nada": "es lamentable"

Tenso enfrentamiento entre la diputada de Ens Uneix y vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, y los diputados de Compromís, después de que los nacionalistas anunciaran que no iban a apoyar la moción presentada por los de la Vall d'Albaida para instar a Pedro Sánchez a condenar la deuda de los entes locales como ha hecho con Cataluña y otras comunidades autónomas.



Enguix ha cargado duramente contra la formación por "defender tanto que la Comunitat está infrafinanciada y a la hora de la verdad no hacer nada". "Es muy triste que no quieran ayudar a los Ayuntamientos. Pueden estar muy tranquilos, Pedro Sánchez no les dirá nada, él no va a pensar en los valencianos. Solo por dignidad, les pediría que votaran a favor, ustedes que se llenan la boca a la hora de defender la financiación autonómica, ahora votan en contra de financiar mejor a los ayuntamientos", argumentaba la de Ens Uneix.



Además, la vicepresidenta les ha recriminado que, gracias a sus votos, Pedro Sánchez va a condenar 15 millones de deuda a Cataluña, votos que "no han servido" para acabar con la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.



Desde Compromís, Josep Antoni Riera, defendía la postura de su grupo y argumentaba que una condenación de la deuda de los entes locales podría generar "diferencias comparativas" entre Ayuntamientos. Además, razonaba que para ayudar a los consistorios más apretados por sus deudas existen "otros mecanismos" como el Fondo de Cooperación Municipal.



Vox, siguiendo un poco la línea argumental de Compromís, también se ha mostrado en contra de esta moción por el hecho que implica condenar, que no deja de ser que la deuda sea asumida por otra institución y que "al final la acabe pagando el españolito de a pie". "Es un mal mensaje que a los pueblos y alcaldes despilfarradores se les condene la deuda y puede hacer que en unos años la historia se repita", argumentaban los de Abascal.



Finalmente, la moción ha salido adelante gracias a los votos del PP y el PSOE, que han considerado necesario replantear el sistema de financiación de los municipios y que, además, estos dejen de asumir competencias propias de otras administraciones como Generalitat.