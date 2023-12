La eterna crisis de liderazgo del PP de Gandia: Juan Carlos Moragues renuncia

El candidato el pasado 28 de mayo y fichaje estrella renuncia a seguir como concejal al verse sin apoyo de Mazón y se vuelve a abrir el melón de quien debe guiar a los populares gandienses

El PP de Gandia vuelve a quedarse sin líder. Así lleva el partido prácticamente toda la transición con fugas y cambios de candidatos y presidentes salvo los cuatro años en los que Arturo Torró fue el alcalde, la única vez que el PP ha gobernado la capital de La Safor. El candidato el pasado 28 de mayo, Juan Carlos Moragues, ha renunciado al acta de concejal y no seguirá en la política activa gandiense.

Juan Carlos Moragues, ex conseller de Hacienda y ex delegado del Gobierno, fue el fichaje estrella de Carlos Mazón para el cartel electoral de Gandia. Una decisión no exenta de polémica porque el entonces portavoz y presidente del PP gandiense, Víctor Soler, aspiraba a ser el candidato. Al final, se llegó a un acuerdo, Víctor Soler se fue a Les Corts y Juan Carlos Moragues fue candidato, pero no logró ganar al PSOE de José Manuel Prieto pese a mejorar resultados.

Juan Carlos Moragues no se nombró portavoz del PP, sino que encargó esta tarea al veterano Guillermo Barber y la de coportavoz a David Ronda, al tiempo que mantenía su trabajo como inspector de Hacienda. Ahora, meses después, renuncia al acta de concejal por “imposibilidad de compaginar su función como inspector de Hacienda”. Sin embargo, fuentes populares señalan que Juan Carlos Moragues no se ha visto estos meses apoyado por la dirección del PPCV de Carlos Mazón y eso también ha pesado en su decisión.

Ahora, el PP de Gandia vuelve otra vez a tener que buscar una cara visible para hacer oposición, entre los citados Guillermo Barber y David Ronda, la secretaria autonómica de Turismo, Cristina Moreno, el citado Víctor Soler que sigue siendo presidente del partido y ahora está en la mesa de Les Corts, o el concejal Vicent Gregori.