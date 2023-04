Sara Palma: “Tengo un compromiso con Paterna, no prometeré lo que no cumpla”

La candidata del PP a la alcaldía señala que sus primeras medidas serán bajar el IBI al mínimo, mejorar la seguridad recuperando la policía de barrio y aumentar los operarios de limpieza

-En primer lugar, usted es una candidata nueva para el PP que viene del mundo de la empresa y no de la política ¿Qué le animó a dar ese paso de presentarse a optar a la alcaldía de Paterna?

-Hasta hace escasos meses nunca había estado vinculada a ningún partido político. Soy directora de un colegio y eso me hace estar en contacto diario con muchas familias de Paterna y ser consciente de sus necesidades y reclamos. Simplemente quiero contribuir a mejorar el sitio en el que vivimos.

Di el paso porque, como la mayoría de vecinos, estoy cansada de pagar muchos impuestos y recibir muy malos servicios municipales. Creo que esto es la consecuencia de una mala gestión por parte del partido socialista, que despilfarra el dinero en medidas electoralistas que no mejoran la vida del ciudadano, con el único objetivo de perpetuarse en el poder.

-¿Considera que puede aportar su experiencia en la empresa al Ayuntamiento de Paterna?

-En un colegio la prioridad es el bienestar de los niños y en un Ayuntamiento la prioridad es, o debería ser, el bienestar de los ciudadanos.

Mi trabajo consiste en escuchar a las familias, cubrir sus necesidades, gestionar recursos escasos y dar el mejor servicio posible, controlando los gastos. Esto es lo que quiero aportar a Paterna: sentido común, buena gestión y atención al ciudadano.

-En estos ocho años de gobierno de Sagredo ¿Cuál es el problema que más ha detectado que se ha agravado en Paterna?

-El principal problema, porque afecta a todo lo demás, es el propio alcalde. Sagredo es un alcalde que promete, no cumple y nunca da explicaciones. Ha normalizado convivir con una hemeroteca llena de compromisos que nunca cristalizan. Después de 8 años, los vecinos de Paterna seguimos esperando la construcción del IES de Valterna, la apertura del puente entre Mas del Rosari y la Universidad, el encauzamiento del Barranco del Rubio, la regeneración del entorno de la Torre y las Cuevas, la residencia para mayores en la carretera de Manises o la zona deportiva en Campamento.

No me sorprende que los vecinos no se crean su última promesa: la construcción de un nuevo hospital Arnau en Paterna. A mí me parece sospechoso que el PSOE haga una promesa de tal envergadura en los meses previos a elecciones, no siendo conocedores del proyecto ni el propietario del solar ni los coordinadores del propio Hospital.

Además, Sagredo es un obstáculo para que Paterna se gestione de un modo transparente. No escucha a nadie, gobierna de manera autoritaria e impone su criterio y su verdad a costa del dinero de nuestros impuestos. Ha acabado con la oposición, echando del Ayuntamiento y negando documentación al resto de partidos políticos. También ha acabado con la participación ciudadana, eliminando los presupuestos participativos, no convocando las Juntas de Barrio y no respondiendo las peticiones vecinales.

-Sagredo gasta mucho dinero en comunicación y en su propia imagen, hasta 1,2 millones al año. ¿Qué opina y cómo enfocaría este gasto?

-La estrategia de Sagredo es fácil de explicar a cualquiera, pues es la misma de Pedro Sánchez. Para él, Paterna es un plató de televisión donde él es el protagonista y los vecinos son meros actores secundarios. Sus asesores generan continuamente acciones vacías y falsas promesas, que hacen llegar a los vecinos mediante muchas vías para generar percepción de buena gestión. Por eso digo que en Paterna sufrimos el sanchismo por partida doble.

Por ejemplo, los vecinos de Paterna recibimos continuamente cartas con la cara del alcalde, informándonos de cosas tan banales como que va a limpiar las calles. ¡Pero si es su obligación, hombre!

Yo creo que hay otra manera de hacer política. A través de una buena gestión las noticias positivas se difunden solas, mediante el boca a boca de vecinos contentos, y esta es la mejor publicidad que puede tener un alcalde.

-¿Cuáles son sus principales proyectos para el futuro de Paterna si sale elegida alcaldesa?

-He procurado hacer un programa electoral basado en compromisos, no en promesas. No quiero prometer nada que no pueda cumplir porque vivo en Paterna y me cruzo a diario con mis vecinos en el supermercado, en la calle, en el parque... No quiero cambiar mis planes para ser alcaldesa, ni que nadie me lea la cartilla delante de mis hijos por no cumplir algo que he prometido.

Por eso mi compromiso es escuchar más, dando prioridad a las necesidades vecinales y no a mis preferencias personales, y gestionar mejor para dar mejores servicios municipales al mismo tiempo que bajamos impuestos. De hecho, una de mis primeras medidas será bajar el impuesto del IBI al mínimo legal. Una familia que pagaba 700 euros conmigo pagará 581 euros.

Otro de mis compromisos es mejorar la seguridad. Por eso recuperaremos la policía de barrio, dotaremos a cada barrio de una patrulla nocturna fija e instalaremos más cámaras de seguridad en los núcleos urbanos.

También me he comprometido a mejorar la limpieza, a través de una gestión más honesta de la empresa municipal GESPA. Reduciremos la partida de gastos de gerencia (dietas, coches oficiales, asesores…) que actualmente es de 1,6 millones de euros anuales, e invertiremos ese dinero en más operarios de limpieza, así como en dotarlos de mejores herramientas de trabajo.

-Cuando va por la calle ¿Qué demandas nota que le reclaman más los vecinos de Paterna?

-Cuando voy por la calle, acudo a una junta de barrio o me reúno con una asociación de vecinos lo primero que percibo es que en Paterna hay desconfianza hacia los políticos. Esa es la herencia de los políticos que nos han gobernado.

En cuanto a demandas, la realidad de Paterna es muy diferente según el barrio pero sí hay algunas necesidades comunes a todos los barrios, como la seguridad, la limpieza, el aparcamiento, el transporte público o la escasez de espacios de convivencia vecinal.

En cuanto a reclamaciones concretas de cada barrio, Santa Rita tiene muchos problemas de convivencia vecinal, okupación y vandalismo, y también reclama una pasarela que conecte el barrio con el Polígono de Táctica. Alborgí tiene problemas de aparcamiento y quiere que se conecte el barrio con el centro de Valencia mediante autobús. Mas del Rosari quiere que se abra el puente que conectaría el barrio con la Universidad, una pasarela ciclopeatonal que los conecte a Valterna, pantallas acústicas y que se incentive la apertura de negocios. Podríamos seguir así con cada barrio porque las necesidades son muchas.

Hemos planteado el proyecto dividiendo por barrios, con necesidades y soluciones concretas, viables y que podemos llevar a cabo en el corto plazo.

He buscado perfiles profesionales, con experiencia acreditada en el ámbito en que trabajarán dentro del gobierno municipal, vecinos de Paterna y personas identificadas con este proyecto

-¿Qué inversiones reclamaría a la Generalitat Valenciana si sale elegida como alcaldesa?

-Cuando Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat sabe que tiene muchos compromisos con Paterna. Como alcaldesa seré muy reivindicativa, porque hay que paliar el daño que el actual gobierno socialista ha hecho a Paterna.

Exigiré la construcción del IES Valterna (prometido por Sagredo desde el año 2015) y la apertura de un segundo túnel que conecte las dos fases del polígono Fuente del Jarro. También pediremos servicios de urgencias 24 horas en todos los ambulatorios, la apertura de un centro de salud en Santa Rita y servicio de pediatría permanente en el Centro de Salud 'Clot de Joan'.

De igual modo, los vecinos de Paterna necesitan que se instalen pantallas acústicas en las zonas próximas a la autovía y la autopista, el soterramiento de las vías del tren, la replantación del paraje natural de les Moles o una mayor frecuencia del metro y el tranvía.

-Hablando en carácter más electoral ¿Tiene previsto incorporar a su proyecto a fichajes de la sociedad civil o de otras formaciones como podría ser el caso de Ciudadanos?

-Me presento a la alcaldía con un equipo renovado de profesionales de diferentes campos, esa ha sido mi única petición al partido.

Desde el principio tuve claro que no quería en mi equipo figurantes ni aduladores, sino gente que me empuje a mejorar, que me lleve la contraria cuando sea necesario y que, con independencia de su ideología política, compartan conmigo el objetivo de hacer Paterna una ciudad más amable para vivir y más atractiva para invertir.

Al plantear a cada miembro de mi equipo su participación en el proyecto, lo último de lo que hemos hablado es de partidos políticos. He buscado perfiles profesionales, con experiencia acreditada en el ámbito en que trabajarán dentro del gobierno municipal, vecinos de Paterna y personas identificadas con este proyecto.

Creo que forma parte del trabajo de un candidato ofrecer lo mejor a los ciudadanos: las mejores propuestas y las mejores personas.

-Finalmente y para concluir, qué perspectivas electorales tiene el PP en Paterna en esta nueva etapa con usted de candidata ¿salen a ganar y gobernar el 28 de mayo? ¿Notan en la calle ganas de cambio?

-En estas elecciones municipales puede pasar cualquier cosa, porque van a estar muy influenciadas por la corriente nacional. Sin duda, los escándalos de Sánchez en el gobierno debilitan a Sagredo en Paterna.

Además, desde mi incorporación al Partido Popular, en Paterna por fin se está haciendo un trabajo real de oposición y los datos y los escándalos que estamos sacando a la luz van calando en los ciudadanos y sacando a relucir la mala gestión del PSOE.