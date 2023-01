Pobla de Vallbona estrena 2023 con un aumento del 128% de los robos con fuerza

El PP denuncia el incremento de la criminalidad: un 30% más de delitos, con especial incidencia en los robos, mientras el alcalde Josep Vicent Garcia “niega la realidad y no toma medidas”

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha denunciado que “empezamos el año conociendo que las cifras de criminalidad siguen aumentando en la Pobla de Vallbona, con datos preocupantes como un 128% más de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones”.

“Así se desprende de los datos del balance de criminalidad publicado por el ministerio del Interior que recoge todos los delitos cometidos en la Pobla de Vallbona de enero a septiembre del pasado 2022 respecto a 2021, los datos de los que se ha contabilizado registro hasta ahora”, ha explicado Contelles.

La portavoz popular ha señalado que “los nuevos datos publicados constatan lo que llevamos denunciando desde el PP desde hace meses, que en la Pobla tenemos un problema de seguridad con algunos delitos disparados como los robos con violencia. Ya alertamos que hasta junio de 2022 habían aumentado los robos un 162%. Ahora siguen aumentando otro preocupante 128% ante la pasividad total del equipo de gobierno de Josep Vicent Garcia i Tamarit”.

Contelles ha recordado que “el alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit indicaba en los últimos plenos que no es verdad que esté aumentando la inseguridad en la Pobla de Vallbona, pero los datos del ministerio del Interior, que no es un organismo sospechoso de ser del PP, le dejan en total evidencia”.

“Tanto el PP como los sindicatos o los vecinos venimos exigiendo desde hace meses el necesario aumento de la inversión en seguridad para combatir el incremento de los delitos, pero el alcalde y su equipo de Gobierno deben ser los únicos en la Pobla que no ven lo que está ocurriendo y niegan la realidad. Esperemos que no tengamos que llegar al extremo de que un concejal sufra un robo en su vivienda para que despierten de una vez”, ha explicado la portavoz del PP.

Para Contelles, “no hay peor ciego que el que no quiere ver, y eso es lo que está practicando el alcalde Josep Vicent Garcia, que para tapar que su gobierno no aumenta la inversión en Policía Local o no contrata más agentes, pretende ningunear la realidad que por desgracia vivimos los vecinos de la Pobla, y es que estamos sufriendo una merma importante en nuestra seguridad”.

La portavoz del PP indica que “en 2022, hasta septiembre, los datos contabilizados, llevamos casi un 30% más de infracciones penales en la Pobla de Vallbona, pasando de 640 en 2021 a 819 en 2022, destacando especialmente el incremento de los robos con fuerza en domicilios y comercios, que pasan de 45 en 2021 a 103 en 2022”.

“Frente a esta situación, desde el PP hemos reclamado más inversión en Policía Local en oposición a lo aprobado por el equipo de gobierno en los Presupuestos de 2023, que no aumenta la partida, y que además se cumpla la Ley de Coordinación de la Policía Local de la Comunitat Valenciana que establece que deberíamos tener entre 50 y 100 agentes de Policía Local y actualmente no llegamos al mínimo”, ha indicado Contelles, que ha concluido subrayando que “si el gobierno de Compromís, PSOE, CUP y el edil no adscrito no creen en la Policía Local de la Pobla, desde el PP será de nuestros primeros compromisos cuando cambie el gobierno en mayo de 2023”.