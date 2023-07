Michael Bolton elige Starlite Occident para presentar su disco

Éxito rotundo de Bolton con sus famosas canciones como "Stand by me" o "When a man loves a woman" y la presentación de las de su nuevo disco, como "Beautiful World".

Anoche, Starlite Occident vibró con Michael Boltón, una de las grandes leyendas de la música americana, que regresó a sus raíces interpretando grandes éxitos. Un concierto marcado en el calendario de citas del cantautor norteamericano como su único espectáculo en España este año, haciéndolo coincidir con el lanzamiento de su nuevo álbum de canciones originales, Spark of Light, su primer trabajo en casi 15 años. El público tuvo la oportunidad de escuchar las nuevas canciones en directo de su recién publicado álbum, como "Beautiful World".

Desde el momento en que pisó el escenario, el carisma y la energía de Bolton envolvieron a todos los presentes. Con su voz llena de pasión y entrega, cautivó y transportó a la audiencia a un viaje musical inolvidable. Sus éxitos atemporales como "Stand by me", "When a man loves a woman" o "How can we be lovers" resonaron en el aire, arrancando aplausos y vítores.

El escenario se convirtió en un espacio de complicidad entre Bolton y el público de Starlite Occident, creando un ambiente cercano y divertido. Los asistentes se sentían parte de algo especial, uniendo sus voces con la del icono estadounidense.

El clímax de la noche llegó cuando Bolton interpretó su emblemático tema "How am I supposed to live without you", acompañado por la voz de Chrissi Poland. El público de Starlite Occident coreaba, conmovido por sus voces y letras.

Festival Boutique con una acústica excepcional

Una noche mágica en la que el talento y la pasión se unieron en perfecta armonía, recordándonos cómo la música es capaz de tocar nuestras almas de una manera única, gracias a la fantástica acústica que se consigue en la cantera sobre la que está situada este festival internacional y a la avanzada configuración sonora de este festival boutique, con 2.864 altavoces, 512 canales digitales de amplificación y 73.600 DSP digitales de control.

Todo ese despliegue musical queda coronado por el espectacular juego de luces y colores que bailaron al ritmo de la música, creando una experiencia impactante que complementó a la perfección la genialidad musical de Bolton.

Michael Bolton, galardonado con un Grammy, es ya una leyenda en la industria musical, con una trayectoria de más de cincuenta años, en los que ha vendido más de sesenta y cinco millones de discos en todo el mundo, logrando ser hasta nueve veces el número uno. A lo largo de su destacada carrera, ha compartido escenario con verdaderas leyendas de la música, entre las que destacan Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Renee Fleming, BB King y Ray Charles. Bolton es también responsable de los éxitos de otros artistas como Cher, Barbra Streisand, Bob Dylan y KISS.

Quién asistió al evento

Entre los rostros destacados que disfrutaron de la experiencia Starlite Occident y acompañaron a la fundadora del festival Sandra García-Sanjuán en su palco presidencial, se encontraban la socialité británica y pareja de Bolton, Heather Kerzner; la actriz Briggite Nielsen con su actual marido; Marta Martínez-Bordiú y Ana Antic. También asistió al concierto la condesa alemana Gunilla von Bismarck.

"Estoy muy emocionada de estar aquí en Starlite Occident y poder disfrutar del concierto de Michael Bolton" declaraba Briggite Nielsen, quien más tarde confesaba divertida a quién le había pedido un autógrafo alguna vez: "A Sylvester Stallone, y nos acabamos casando". También Ana Antic, a su llegada a Starlite Occident reconocía estar muy expectante: "Tengo muchas ganas de ver lo que han preparado este año en el festival. El photocall brilla más que nunca".

Como cada noche, tras el concierto en el Auditorio Starlite Occident continuó su after party, dando rienda suelta a la diversión en el espacio Sessions. Con un nuevo escenario virtual, envolventes pantallas digitales a lo largo de todo el entorno y la tecnología más avanzada, el público vibró y bailó al ritmo de grandes éxitos del verano de la mano de DJs residentes. El lounge de Starlite Occident es el lugar perfecto para sumergirse por completo en el mejor ambiente nocturno bajo las estrellas.