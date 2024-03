ESpolítica / ¿Conseguirá Sánchez mantenerse en La Moncloa con la Amnistía?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. La Ley de Amnistía, si nada cambia, será aprobada en el Congreso la próxima semana tras el acuerdo entre PSOE, Junts y ERC.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, del sociólogo Alberto Sotillos y del periodista Vicente Gil. Además, entrevistamos a Ester Muñoz, vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP y diputada en el Congreso.

Tal y como venimos informando en ESdiario, la Comisión de Justicia ha aprobado este jueves el nuevo dictamen de la Ley de Amnistía incorporando las cuatro enmiendas transaccionales que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts.

Una vez aprobado por la comisión, el dictamen de la Ley de Amnistía se elevará al Pleno del Congreso, que tendrá lugar la próxima semana. Eso sí, como el orden del día ya estaba cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, el PSOE y sus aliados forzarán un segundo pleno, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley de forma monográfica.

Posteriormente, si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites.

Benjamín López: “La Amnistía es el caso más grave de corrupción política”

"La Ley de Amnistía consuma la inmoralidad de Pedro Sánchez. Lo hizo en un primer momento para conseguir la Moncloa, comprando 7 votos a unos políticos prófugos de la justicia. Ahora ha extendido la impunidad al terrorismo, la malversación y la traición para intentar tapar el caso Koldo, la corrupción económica en su propio Gobierno", asegura Benjamín López, el subdirector de ESdiario, en el editorial de ESpolítica.

Y es que, remarca el subdirector de ESdiario, "la Ley de Amnistía no es moral, pero tampoco es constitucional. Lo decía el propio Pedro Sánchez con rotundidad antes de necesitar los 7 votos de Puigdemont".

"La Ley de Amnistía no se aprueba por la reconciliación entre Cataluña y el resto de España, se aprueba para que Sánchez pueda mantenerse en la Moncloa. La Ley de Amnistía no reconcilia, sino que divide y encrespa los ánimos. Más de media España se opone de forma frontal y rotunda. No se puede gobernar contra la voluntad de millones y millones de españoles. Es injusto y es peligroso", agrega Benjamín López.

"La ley de amnistía no acaba con la vía unilateral ni la confrontación. Así lo ha dicho el propio Puigdemont hace unos días. La Ley de Amnistía no se ajusta a los estándares europeos, ni ha sido avalada por la Comisión de Venecia. Es más, probablemente sea la justicia europea la que acabe tumbando esta barbaridad", subraya.

Entrevista a Ester Muñoz, vicesecretaria del PP

Bajo este contexto, la vicesecretaria Nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha concedido una entrevista en ESdiario en la que cuestiona duramente la Ley de Amnistía del Gobierno.

"Todo lo que dice el ministro Bolaños suele ser mentira. De hecho, la mentira suele ser su leitmotiv. La última vez que el Gobierno nos dijo que una ley iba a ser una referencia europea fue la Ley del solo sí es sí y acabaron un montón de agresores sexuales y de violadores en las calles. Y hemos sido la vergüenza de Europa con esa Ley", asegura la popular en la entrevista en este periódico.

"Ahora nos venden esta Ley de Amnistía como un referente para Europa, cuando lo que sí es un referente de la corrupción, de como se puede comprar impunidad a cambio de votos, de como se puede decir lo mismo y lo contrario en muy poco tiempo y de como se puede retorcer la voluntad de un país para mantener en el Gobierno a una sola persona que es Pedro Sánchez. Hoy es un día de vergüenza", asevera.

Y manda, además, un mensaje de esperanza: "Yo quiero aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad y de esperanza a todos los españoles. Al final la noche siempre es más oscura justo antes de amanecer y, por tanto, yo estoy convencida que el Estado de Derecho va a prevalecer frente a un Gobierno corrupto, no solo en lo económico, como estamos viendo, sino que corrupto porque cambia impunidad por votos".