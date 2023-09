Moreno considera la opinión de Felipe González necesaria como "líder" del PSOE

El presidente andaluz ha reconocido su admiración por el presidente socialista desde hace muchos años y considera que personas como él pueden ayudar a tomar decisiones en estos momentos.

En los complicados momentos que atraviesa el país, con una deriva hacia un probable Gobierno del PSOE apoyado en las exigencias de los partidos independentistas y nacionalistas, cada vez son más las voces que se elevan para frenar las intenciones de Pedro Sánchez, las últimas del expresidente Felipe González.

Así que se van sumando las opiniones, desde dentro y fuera del PSOE, en contra de conceder una amnistía para el huido de la justicia Carles Puigdemont y otros implicados en el 'procés' catalán o favorecer una autodeterminación. Los socialistas se fracturan y el bloque sanchista 'corta la cabeza' a quienes no comulgan con sus planes, como ha ocurrido con el que fuera secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Nicolás Redondo Terreros, al que expulsan del partido bajo la acusación de "reiterado menosprecio" a las siglas.

No es el único que "no traga" con todo, tampoco lo hace el expresidente del Gobierno Felipe González, que este jueves por la noche en un acto celebrado en Sevilla se denominó a sí mismo como una persona libre y controvertida. "Quien no es controvertido es que traga con todo", ha afirmado González frente a otros históricos del PSOE como el exvicepresidente Alfonso Guerra, los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Rodríguez de la Borbolla y del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que de momento mantiene el tipo defendiendo a Sánchez.

Moreno y González unidos por la moderación

Unas palabras que pronunció el expresidente del Gobierno durante el acto de entrega del V Premio Iberoamericano Torre del Oro que le llegó de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha reconocido a González como "una voz necesaria" y "un referente para muchos de quienes entendemos a España como moderación".

Debemos respeto y gratitud a una generación comprometida que arriesgó incluso su vida para traer y consolidar la democracia en nuestro país.



Echamos de menos la política de altura de la España de la concordia.



Escuchemos a los dirigentes políticos que han hecho camino antes. pic.twitter.com/SeDD8gFZYa — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 14, 2023

Moreno ha reflexionado sobre la labor de los antecesores para ponderar que "aquéllos que han hecho el camino antes que nosotros nos pueden ayudar a tomar decisiones", momento en que ha ensalzado a los protagonistas de la Transición en España por cuanto "gracias a la lucha de una generación, que arriesgó incluso su vida, hoy podemos disfrutar de nuestro Estado democrático y de derecho", antes de poner de manifiesto la errónea percepción de que "llegar aquí ha sido gratis".

Moreno y su primer mitin

El presidente de la Junta de Andalucía ha hecho explícito "un punto de admiración" hacia González, pero también hacia el exvicepresidente Alfonso Guerra, presente en el acto, por cuanto "como andaluz reconozco el impulso que hicieron a nuestra tierra de la alta velocidad porque se hizo la apuesta por el sur", cuando ha precisado que "lo lógico" hubiera sido el eje Madrid-Barcelona.

Moreno ha revelado que el primer mitin al que asistió como espectador fue a uno que ofreció González en la Plaza de Toros de La Malagueta en Málaga, para subrayar del expresidente atributos como "el magnetismo, el liderazgo, la pasión, el verbo fácil, la visión de Estado".

"Es muy común elogiar a quienes ya no están", ha afirmado Moreno, quien ha cerrado con su intervención el acto de reconocimiento el presidente González, de quien ha dicho que "sigue estando, sí, como líder" y explicar que ese rol "es un empleo que es vitalicio, no es coyuntural".