Moreno le clava a Rufián su propio dardo envenenado contra Andalucía

El presidente de la Junta tiene una historia familiar parecida a la del portavoz de ERC y lo hunde con su respuesta en defensa de Andalucía, tras el ataque de Rufián y su "orgullo charnego".

El portavoz del partido de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, consigue cada vez que interviene provocar con algunas de sus declaraciones y ofender a algún sector de la sociedad. En este caso ha sido con un comentario durante el debate en el Congreso (que se trasladó al Senado por estar en obras el primero) en el que "estaba orgulloso" de que sus abuelos se fueran de Jaén y Granada y se instalaran en Cataluña huyendo de "los señoritos".

El propio Rufián afirma en sus palabras que esa migración se produjo hace unos 50-60 años, pero no le importa tirar de pasado y tira de "orgullo charnego" para empañar a la comunidad, dando una imagen de Andalucía muy alejada de la realidad. Sin embargo, Rufián se ha encontrado con la horma de su zapato, no en las formas empleadas, por supuesto, pero si se ha podido ver reflejado en un espejo que no se esperaba.

Moreno y Rufián comparten historia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha dudado en sacar la cara por la región y ha criticado las palabras del portavoz de ERC, a través de su perfil social de la red 'X'. El líder popular ha pedido "respeto" ya que, a su juicio, estos comentarios "es enfrentar a la sociedad y atacar a Andalucía, hacerle daño a base de tópicos".

Y es que Rufián ha apuntado mal a la hora de lanzar su dardo envenenado porque resulta que el presidente Juanma Moreno también es hijo de emigrantes y de familia de agricultores. Los padres del líder de la Junta, como los del portavoz de ERC también salieron de Málaga y se instalaron en Cataluña donde nació Moreno, concretamente en Barcelona. Así que ambos han vivido una historia familiar similar, pero el sentimiento hacia su tierra de origen es muy distinto. "Andalucía es tierra de gente trabajadora y honesta, esforzada, como la que emigró a Cataluña, donde yo mismo nací porque allí se fueron mis padres. Ya está bien de insultos. Respeto", ha añadido el presidente andaluz.

Esto es enfrentar a la sociedad y atacar a Andalucía, hacerle daño a base de tópicos.



Andalucía es tierra de gente trabajadora y honesta, esforzada, como la que emigró a Cataluña, donde yo mismo nací porque allí se fueron mis padres.

Ya está bien de insultos. Respeto. pic.twitter.com/isEkmsIx9p — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 10, 2024

Juanma Moreno no ha sido el único en contestar a Rufián, el portavoz de la Junta ha asestado un 'golpe mortal' al catalán advirtiéndole del resultado de ese odio que transmite cada vez que se sube al atril. "Estimado Gabriel Rufián, tus abuelos, igual que miles de andaluces, tuvieron que irse a Cataluña en busca de un futuro mejor. Hoy, gracias en parte a políticos como tú, son muchas las empresas catalanas que deciden instalarse en Andalucía. También estamos muy orgullosos de ello", ha sentenciado el consejero almeriense en su perfil social.