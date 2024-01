Moreno tira del historial de Montero y la hunde como posible candidata del PSOE

El presidente de la Junta ha opinado sobre la ministra y mano derecha de Sánchez y su posible concurrencia a la presidencia del Gobierno andaluz y de paso ridiculiza el anuncio de Sánchez.

El líder del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha concedido este lunes una entrevista en Onda Cero, donde ha abordado numerosas cuestiones, desde la situación de sequía en la que se encuentra la comunidad, a la reciente medida anunciada por el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez en materia educativa. Pero, sin duda, ha sido su respuesta cuando le han preguntado sobre la posibilidad de que la ministra María Jesús Montero sea la futura candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, la que más llama la atención.

El presidente de la Junta ha señalado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra Montero es "muy conocida" en Andalucía y ha hecho un pequeño repaso a su trayectoria política en la región, donde fue consejera de Sanidad y de Hacienda en los gobiernos socialistas. Al respecto de la mano derecha de Sánchez, Moreno ha destacado que una se recuerda su gestión sanitaria "que no es especialmente positiva", marcada por manifestaciones ciudadanas en protesta por la falta de infraestructuras sanitarias.

También ha tirado de historial durante su etapa como consejera de Hacienda, donde el líder andaluz ha destacado su incoherencia, ya que llevó al congreso llevó una propuesta de financiación para Andalucía de 4.000 millones que no ha sido capaz de aplicar siendo ministra. "Yo apoyé esa iniciativa estando en la oposición con (Mariano) Rajoy como presidente y no ha venido ni un céntimo de euro de lo que ella misma propuso y aprobó". "Conocemos cual es su balance de gestión y ahora se ha convertido en la mano derecha de Sánchez y ese no va a ser el mejor de los carteles para concurrir a unas elecciones autonómicas", ha sentenciado Juanma Moreno.

La pregunta a Moreno de los periodistas pone el foco en el posible cambio de líder en el PSOE andaluz, debido a los nefastos resultados cosechados por Juan Espadas en las últimas elecciones y con los sondeos también en contra. Además dentro de las filas socialistas se cuestiona desde hace tiempo el liderazgo del secretario general andaluz y senador.

Moreno 'ridiculiza' el anuncio de Sánchez

En la entrevista en Onda Cero, han preguntado al presidente andaluz sobre el anuncio de un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para casi cinco millones de alumnos que ha efectuado el jefe del Ejecutivo. Al respecto, a sido claro: Pedro Sánchez, llega "tarde y mal".

En primer lugar ha criticado que Sánchez haga ese anuncio en un "mitin" del PSOE, cuando sería más propio de un Consejo de Ministros, lo que pone de manifiesto la "confusión" que existe entre Gobierno y partido. No obstante, ha considerado que se trata de una "medida positiva" y "prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora". Ha apuntado que en su comunidad, hay 105 horas más de matemáticas y 875 horas de lectura desde hace años.

#Andalucía lleva impulsando 5 años el refuerzo en Lengua y Matemáticas que anuncia Sánchez. La medida es positiva, pero llega tarde.



En materia de Educación al PSOE le pesa más la ideología que la calidad educativa. pic.twitter.com/I9EkPkl04A — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 22, 2024

Ha indicado que le hace "gracia" que para el plan anunciado por Sánchez se prevea una dotación superior a los 500 millones de euros para toda España en toda la legislatura, cuando el presupuesto que Andalucía destina a educación anualmente es de más de 8.500 millones de euros. "Ya me dirá a mí el refuerzo en qué va a consistir", según ha planteado Moreno. Para el presidente andaluz, en materia de educación, al PSOE le "pesa más la ideología que la calidad educativa".