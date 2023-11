El consejero y secretario de estado en el procés alerta del peligro de Bolaños

El consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, estuvo al lado de Rajoy en la aplicación del 155 y habla claro sobre los planes de Sánchez y el papel del ministro con la amnistía.

Uno de los políticos de nuestro país que mejor conoce el conflicto en Cataluña y como se desarrolló el proceso (fallido) para conseguir la independencia del 1 de octubre de 2017 es el actual consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Estuvo al lado del expresidente Mariano Rajoy durante los momentos más complicados, ocupando el cargo de Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, durante el Procés y se puso al frente de los Mossos d'Esquadra aquellos días en los que se aplicó el artículo 155 de la Constitución.

Ahora, Nieto analiza la situación política y judicial que derivará de los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que con la Proposición de Ley del PSOE va a propiciar una amnistía a los políticos catalanes condenados por el procés y la califica de "barbaridad". Pero también se ha referido al papel que jugará el ministro Félix Bolaños con sus múltiples atribuciones.

En una entrevista con Canal Sur Televisión, el consejero ha situado esa Proposición de Ley como "una consecuencia lógica del verdadero objetivo de Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno", que ha situado en "controlar el Poder Judicial", para cuestionarse entonces que haya optado por tramitar la iniciativa como una Proposición de Ley en vez de como proyecto de ley porque en ese caso "los órganos que todavía son independientes de la justicia emitirían informes contrarios y pondrían en evidencia la inconstitucionalidad de esa norma".

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), junto al secretario de Estado José Antonio Nieto en Moncloa en 2017.

Tras afirmar que la amnistía "me preocupa, pero es un síntoma" de una enfermedad que ha descrito como "el cáncer real de nuestra democracia, que es la falta de independencia del Poder Judicial". Una amnistía que quieren frenar desde la consejería andaluza que dirige con un recurso, aunque ha expresado sus dudas al argumentar que "podría tener cabida en nuestra Constitución".

La pesadilla convertida en realidad

Al respecto de su responsabilidad como secretario de Estado de Seguridad bajo cuyo mandato se produjo en Cataluña los actos del 1 de octubre de 2017 y que ahora aquellos hechos y condenas se vayan a revisar y anular con una amnistía, ha explicado que entonces "recuerdo estar ahí y decir: esto debe ser una pesadilla" para lamentar que "cuando ya se había conseguido que en todos los ámbitos", también en el del independentismo, que "se entendiera que había límites, que la ley había que cumplirla, que si se incumplía había consecuencias", ahora con la amnistía "le decimos, oiga, no, aquí manga ancha, si usted es independentista puede hacer lo que quiera y no va a haber consecuencias".

A su juicio, a partir de este momento "lo que se está haciendo es abrir un camino expedito para que cualquier día se pueda volver a convocar el referéndum y ya no haya nada que lo frene", por cuanto ha considerado que "no va a haber una autoridad judicial que resuelva que eso no responde a los parámetros de la Constitución" o que "le ordene a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado que actúe".

Bolaños y el CGPJ

Uno de los aspectos claves de la maniobra de Sánchez está, según Nieto, en que el presidente del Gobierno "no ha querido que haya un acuerdo sobre la renovación del Consejo General de Poder Judicial porque no ha buscado perfiles de buenos jueces, ha buscado soldados que le aseguren controlar el Poder Judicial" y ha argumentado que "hoy lo tiene ya en el Tribunal Constitucional, su aspiración es conseguirlo en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial".

Nieto ha sostenido sobre el fracaso de la negociación entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que "no pudo ser porque en una mesa Bolaños estaba negociando el gobierno de la justicia, estaban negociando los miembros del Consejo General del Poder Judicial", mientras que "se estaba negociando en la mesa de al lado, sin publicidad, sin luz ni taquígrafo, la eliminación del delito de malversación y de la sedición con el independentismo".

Sobre la figura de Félix Bolaños como nuevo ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha afirmado que "hay una cosa que me preocupa profundamente y es que una misma persona, un mismo ministro, tenga una competencia, ministro de la Presidencia puramente del Ejecutivo; otra, relaciones con las Cortes, legislativo, y otra, la Justicia, Poder Judicial", para colegir que "me parece peligroso".