Espadas 'calienta' la visita de Moreno a Barcelona, donde coincide con Illa

El líder del PSOE andaluz se reúne el viernes con su homólogo del PSC y lanza una advertencia al presidente de la Junta, que estará también en un acto donde se espera al socialista catalán.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, está ganando protagonismo en su partido y se encarga de otros asuntos de mayor calado en la política nacional, pero que poco tienen que ver con Andalucía. Espadas se convierte en interlocutor para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, y su primera visita será a su homólogo catalán Salvador Illa.

El socialista andaluz, gran defensor de Sánchez, se estrena con una persona con la que tiene una relación "muy estrecha", según ha destacado Espadas al respecto del primer secretario del PSC y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en Cataluña. Un encuentro que se produce sólo dos días después del que mantuvo Pedro Sánchez en la sede del partido, en la madrileña calle Ferraz, con Salvador Illa.

El presidente del Gobierno en funciones declaró tras la reunión que habría un "contacto permanente" con los socialistas catalanes durante estas negociaciones para la investidura y 'envía' a Espadas mañana viernes a Barcelona. Una cita en la que "el azar hace que coincida", según ha comentado el líder del PSOE-A, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que viaja también mañana para acudir a un acto en el que recibe un reconocimiento de la Casa de Andalucía, según han confirmado a ESdiario fuentes de la Junta.

Espadas crispa el ambiente

El secretario del PSOE andaluz ha Espadas ha explicado este jueves que la reunión de este viernes con Illa estaba ya "programada desde el mes de septiembre", y la vincula al "resultado especial" que tanto el PSOE-A como el PSC obtuvieron en las elecciones generales del 23 de julio.

Casualidad o no, la coincidencia ha sido aprovechada por Espadas para 'calentar' la visita de Moreno, al que ha advertido que espera que no vaya a la capital barcelonesa "exclusivamente a quedarse el fin de semana y el domingo para contribuir a la crispación" y "a plantear un proyecto de país en el que no quepa Cataluña y en el que Cataluña no se sienta dentro del gran proyecto de España".

Salvador Illa y Juanma Moreno en un acto juntos

Espadas se sale del tono moderado que marca su perfil y entra en la 'guerra' territorial que critica habitualmente desde su escaño en el Parlamento andaluz. Además sin motivo aparente, ya que Juanma Moreno y Salvador Illa coincidirán en un acto social, lejos de las polémicas independentistas y que es ejemplo de la unión de dos pueblos: Andalucía y Cataluña.

Pero es que todo apunta a que ha llegado un momento propicio para el secretario del PSOE-A si Sanchez revalida la presidencia. Sin olvidar que acaba de ser nombrado portavoz del Grupo Socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado.