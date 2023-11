El PSOE cae en la parodia: la oración de la número dos en CyL por Pedro Sánchez

Ana Sánchez escribe en la red social X una oración de su cosecha por la investidura del candidato de su partido al tiempo que afea a otros ciudadanos que recen el rosario en Ferraz.

No es una parodia ni una burla ni un 'hackeo' de la cuenta, aunque algunos ciudadanos lo han pensado en un primer momento. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, publica en la red social X una oración de su puño y letra por su jefe, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. “Rezaré por ti Pedro, para que te ilumine en tu camino”, dice antes de añadir “que mis plegarias sigan siendo escuchadas” y que espera que “aquellos que no practican el perdón y solo cultivan odio sean objeto de tu piedad eterna, Señor”.

Amén .

Rezaré por ti Pedro, para que te ilumine en tu camino de llevar a buen puerto este país y la concordia entre Españoles.

Que mis plegarias sigan siendo escuchadas .

Que aquellos que no practican el perdón y solo cultivan odio sean objeto de tu piedad eterna señor . https://t.co/sZ3HFda6AA — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) November 12, 2023

Antes de eso, el mensaje comienza diciendo “Amén” a otro mensaje de un usuario de X que se identifica como El Cid Sánchez en el que se afirma: “Eres el líder más grande de la democracia. Tendrías que ser eterno Pedro. Adelante por 4 años más de gobierno”.

Se burla de los que rezan un rosario

Se da además la circunstancia de que la propia Ana Sánchez se había mofado horas antes de los ciudadanos que se han organizado para rezar un rosario en las protestas contra Pedro Sánchez en la calle Ferraz de Madrid.

Porfavor que vuelvan a la cueva pronto o al final nos dan agujetas de reír… 🤣 https://t.co/PSB061rYVu — Ana Sánchez🌾 (@ana_schez) November 12, 2023

De hecho, cuestionada por un ciudadano sobre qué tiene de malo rezar un rosario, la socialista contestaba: “Un rosario absolutamente nada . Manosear con intereses espureos (sic), de parte o con fines políticos la fe me parece repugnante . No, esa no es la fe de Jesús.”

“La fe de Jesús”, sin embargo, sí parece ser la de pedir por Pedro Sánchez y su perpetuación en el poder. No brilla la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León precisamente por su coherencia ni por su moderación