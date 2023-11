El PSOE denuncia “ataques” inventados a sus sedes de Valladolid y Salamanca

En un ejercicio de victimismo totalmente forzado exigen incluso a Mañueco que condene lo que no sucedió. Las concentraciones se desarrollaron de manera totalmente pacífica.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, junto con los nueve secretarios provinciales, han denunciado enérgicamente “los ataques sufridos” en las sedes de su partido, a pesar de que no existieron. Es más, los líderes socialistas han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que condene algo que nunca ocurrió.

Denunciamos y condenamos los ataques a las sedes del @PSOE.



Estas actitudes antidemocráticas no lograrán amedrentar a un partido con 140 años de historia.



Exigimos a Mañueco que condene estas coacciones y desautorice a su vicepresidente.



🔗https://t.co/wXNggF4U42 pic.twitter.com/ZJVfpa5t0b — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) November 7, 2023

El forzado victimismo de Tudanca le ha llevado a condenar lo que no sucedió. En concreto, en la tarde noche de este lunes cientos de personas se concentraron a las puertas de las sedes del PSOE en Valladolid y Salamanca. Fueron protestas totalmente pacíficas y la presencia policial en las puertas de ambos edificios fue meramente testimonial, sin que tuvieran que actuar en ningún momento.

Sin embargo, los líderes del PSOE en Castilla y León hablan en un comunicado oficial de supuestos actos violentos promovidos por Vox y respaldados por el “silencio cómplice” del PP. En ese afán victimista, subrayan que no permitirán que estos actos amenacen a un partido con 140 años de historia, que ha enfrentado desafíos como la Guerra Civil, la persecución de una dictadura y el exilio.

El colmo: Mañueco, "cómplice" de lo que no ocurrió

El comunicado cita directamente al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que estuvo en la manifesación de la calle Ferraz en Madrid. Le acusan de hacer “llamadas al odio, a la violencia y a los altercados” además de proferir “insultos personales” a los líderes socialistas, como el calificativo de “traidores”.

La inventiva llega al extremo de pedirle al presidente de la Junta que condene los ataques que no se han producido. “Si no condena estos ataques se muestra cómplice de ellos y de las consecuencias futuras”, sostienen los responsables socialistas en la Comunidad. “Se trata de actos organizados por reaccionarios que no respetan la decisión de la mayoría”. “¿Hasta cuándo va a permitir Mañueco estos altercados sin asumir responsabilidades?”, se preguntan los dirigentes socialistas en Castilla y León.