¿Cuál es la diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia?

A menudo muchas personas confunden las alergias con las intolerancias alimentarias, pero no son lo mismo. En este artículo de ESdiario te contamos las diferencias.

Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunológico a una proteína que se encuentra en un alimento. El cuerpo la reconoce como una amenaza y produce anticuerpos para combatirla.

Esto puede provocar síntomas como vómitos, diarrea, picazón, urticaria, hinchazón o dificultad para respirar. En algunos casos, puede causar una reacción grave llamada anafilaxia, que puede poner en riesgo la vida.

Una intolerancia alimentaria es una dificultad para digerir o metabolizar un alimento o un componente de este, como la lactosa o el gluten. No implica al sistema inmunológico, sino al sistema digestivo. Los síntomas suelen ser más leves y tardan más en aparecer que en la alergia. Pueden incluir gases, dolor abdominal, náuseas, estreñimiento o diarrea.

Diferencia entre alergia e intolerancia alimentaria

Una alergia alimentaria ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona ante un alimento que normalmente es inofensivo.

La intolerancia alimentaria ocurre cuando el cuerpo tiene una reacción química al comer un alimento o bebida en particular. Por ejemplo la intolerancia al glútea no a la lactosa.

Los síntomas de la alergia o intolerancia alimentaria de leve a moderada a veces pueden ser similares, pero la intolerancia alimentaria no afecta al sistema inmunológico y no causa reacciones alérgicas graves (anafilaxia).

Las reacciones físicas a ciertos alimentos son comunes, pero la mayoría se deben a una intolerancia alimentaria más que a una alergia alimentaria. Una intolerancia alimentaria puede causar algunos de los signos y síntomas de una alergia alimentaria, por lo que a menudo se confunden.

Una verdadera alergia alimentaria afecta al sistema inmunitario. Incluso cantidades pequeñas del alimento que causa alergia pueden desencadenar una variedad de síntomas, que pueden ser graves o poner en riesgo la vida. En contraste, una intolerancia alimentaria a menudo afecta solo al sistema digestivo y causa síntomas menos graves.

Si tienes alguna intolerancia alimentaria, tal vez puedas comer sin problema pequeñas cantidades de alimentos que causan la reacción. También podrías prevenir una reacción. Por ejemplo, si tienes intolerancia a la lactosa, es posible que puedas beber leche sin lactosa o tomar pastillas de enzimas de lactasa (Lactaid) para ayudar a la digestión.

La alergia alimentaria

La alergia alimentaria se desencadena cuando el sistema inmunológico reacciona ante un alimento específico, que normalmente debería ser inofensivo. Esta reacción inmunológica puede variar en su intensidad, desde síntomas leves hasta reacciones graves conocidas como anafilaxia.

Una anafilaxia es una reacción alérgica grave que requiere atención médica inmediata. En caso de sospecha de anafilaxia, es crucial llamar a servicios de emergencia (como el número de emergencia 000) y, si la persona está equipada con un inyector de adrenalina, administrarselo.

Es importante destacar que las alergias alimentarias pueden evolucionar con el tiempo. Aunque muchas alergias en los niños pueden disminuir a medida que crecen, algunas, como las alergias a nueces y mariscos, pueden persistir.

Los síntomas de una alergia leve incluyen:

Urticaria (ronchas rojas en la piel)

Hinchazón facial o alrededor de la boca

Vómitos

Malestar o dolor abdominal

En casos graves, los síntomas pueden incluir:

Dificultad para respirar, sibilancias.

dificultad para hablar

Tos

Hinchazón o opresión en la garganta

Desmayo

Mareos

Diarrea

Hinchazón de la lengua

Palidez y debilidad (en niños pequeños)

La intolerancia alimentaria

La intolerancia alimentaria puede ser un concepto difícil de entender, implica una respuesta del cuerpo a una sustancia específica presente en ciertos alimentos.

A diferencia de las alergias, estas reacciones no involucran al sistema inmunológico. En lugar de eso, las intolerancias alimentarias impactan el sistema digestivo y pueden provocar síntomas como migrañas, erupciones cutáneas (urticaria), malestar estomacal o síndrome de intestino irritable.

Las causas de la intolerancia alimentaria incluyen:

Deficiencia de enzimas para digerir ciertos alimentos (p. ej., intolerancia a la lactosa)

Síndrome de colon irritable

Sensibilidad a aditivos alimentarios

Síntomas de intolerancia alimentaria

La mayoría de las personas que experimentan intolerancia alimentaria suelen manifestar:

Sensaciones de malestar abdominal, hinchazón, flatulencias o diarrea.

hinchazón, flatulencias o diarrea. Aparición de erupciones cutáneas acompañadas de sensaciones de picazón.

Por lo general, estos síntomas hacen su aparición algunas horas después de haber consumido el alimento en cuestión. Identificar la presencia de una intolerancia alimentaria puede resultar complicado, ya que estos síntomas también pueden ser característicos de otras afecciones.

¿Qué alimentos causan alergias?

Ciertos alimentos tienen más probabilidades de desencadenar alergias. Estos incluyen:

Lácteos (incluida la leche)

Huevos

Mariscos

Frutos secos (nueces, almendras, etc.)

soja

Cereales con gluten (trigo, cebada, centeno, avena)

Pescados y mariscos

¿Cuáles son las pruebas para detectar alergias alimentarias?

Las pruebas para identificar alergias alimentarias implican análisis cutáneos o de sangre. En algunos casos, los profesionales de la salud pueden recomendar una dieta de eliminación temporal seguida de pruebas alimentarias para identificar el desencadenante específico.

Es importante señalar que, incluso si las pruebas indican una alergia a un alimento en particular, estas pruebas no pueden predecir la gravedad de una reacción alérgica. Algunas personas pueden dar positivo en pruebas de alergia y, sin embargo, no experimentar síntomas al consumir ese alimento.

Sin embargo, es crucial evitar pruebas no probadas para la alergia alimentaria, como las pruebas de alimentos citotóxicos, las pruebas de Vega, la kinesiología y el análisis del cabello, ya que carecen de respaldo científico y no son confiables.

Prevención para una alimentación consciente

Comprender las diferencias fundamentales entre alergias alimentarias e intolerancias es esencial para prevenir reacciones adversas y mantener una dieta segura. Aquellos con intolerancias alimentarias pueden a menudo consumir pequeñas cantidades del alimento desencadenante sin experimentar síntomas, o pueden utilizar enzimas digestivas específicas para mejorar la tolerancia.

En casos de alergias, la prevención es clave. Evitar los alérgenos conocidos es la mejor manera de prevenir reacciones. Aquellos con alergias graves deben tener un plan de emergencia y llevar consigo un inyector de adrenalina en todo momento.

En conclusión:la diferencia entre alergia alimentaria e intolerancia alimentaria radica en el tipo de respuesta del organismo ante un alimento.Ambas pueden afectar tu calidad de vida y tu salud, por lo que es importante identificarlas y tratarlas adecuadamente.

Mientras que las alergias involucran respuestas inmunológicas y pueden ser potencialmente graves, las intolerancias afectan el sistema digestivo y, aunque incómodas, generalmente no representan un riesgo de vida.

Siempre es aconsejable consultar a profesionales de la salud en caso de sospecha de alergias o intolerancias alimentarias para un diagnóstico preciso y una gestión adecuada. Si te ha sido útil el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.