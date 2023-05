BMW “enchufa” a Coldplay la energía necesaria para su gira “Music of Spheres”

Más de 40 baterías recicladas del BMW i3 son las pilas en las actuaciones del icónico grupo. Además, se cargan con energía renovable, con lo que sus directos son un evento 100% sostenible.

BMW ha proporcionado la energía destinada a alimentar el acumulador formado por más de 40 baterías recicladas de BMW i3 para la Gira “Music of Spheres” de Coldplay. Esta fuente de alimentación dota de energía no solo para el audio, video, efectos especiales y soporte técnico, sino que, además, será en las citas de España y Portugal, donde por primera vez también proporcionará la energía necesaria para la iluminación, es decir, el 100% de la potencia necesaria para el concierto se suministrará a través de esta fuente de energía pionera.



‘Music of Spheres’ llega a la cita en Barcelona el 24, 25, 27 y 28 de mayo. Los conciertos estarán equipados con baterías recicladas de BMW i3 con una capacidad máxima de 1.680 kWh, lo que hará que los espectáculos sean más sostenibles y que la gira sea una de las más ecológicas de la historia. La colaboración entre BMW y el grupo británico establece un nuevo hito en materia de sostenibilidad para toda la industria de la música en directo.



Las baterías de BMWi3 fueron las primeras en la industria automotriz mundial adecuadas para un uso de segunda vida sin procesamiento adicional. La tecnología es parte esencial de la visión de sostenibilidad y economía circular de BMW Group.



Estas baterías ocupan poco espacio, ahorran energía y son seguras, a la vez que sirven de almacenamiento de energía y fuente de alimentación al mismo tiempo. En palabras de Chris Martin, vocal principal de Coldplay: “Estamos orgullosos de asociarnos con BMW para crear el primer concierto en directo con baterías recargables y portátiles. Esta innovación nos permitirá alimentar nuestros conciertos con energía limpia y renovable”.

El proceso de carga de las baterías, entre conciertos, se realiza con energía renovable como paneles solares fotovoltaicos, generadores que funcionan con biocombustibles apoyados, además, por la propia energía de los asistentes se ha instalado un suelo cinético en el estadio para no desaprovechar el movimiento de los miles de asistentes Comunicación corporativa y, adicionalmente hay una serie de bicicletas eléctricas que aprovecharán la energía colectiva de los fans.



Por su parte, para transportar el acumulador y los componentes como los cables de una ciudad a otra, Coldplay ha usado dos camiones impulsados por biocombustibles que proviene de materias primas renovables, como aceite de cocina usado, reduciendo al mínimo el impacto de las emisiones de carbono asociadas al transporte.

Jens Thiemer, vicepresidente sénior de Clientes y Marcas de BMW, ha subrayado que “la conciencia compartida de la sostenibilidad ha llevado a un proceso de creación conjunta intenso y creativo entre BMW y Coldplay a lo largo de los últimos años."



La colaboración entre BMW y Coldplay comenzó en 2014 con la aparición de la mítica banda en la canción “Higher Power” para la campaña de lanzamiento al mercado de los BMW iX y BMW i4 totalmente eléctricos y en el metaverso BMW JOYTOPIA presentado en la IAA Mobility. Por primera vez en la industria, la batería del BMW i3 es utilizada para un uso secundario sin procesamiento adicional.