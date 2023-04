Nuevo apoyo a algunos avistamientos del extinto tigre de Tasmania

El último tilacino murió en cautividad en 1936, pero un análisis estadístico añade cierto grado de validez a la supervivencia de pequeños grupos de estos marsupiales carnívoros.

Según a quién se pregunte, el tigre de Tasmania o tilacino lleva casi un siglo extinguido o simplemente se le da muy bien esconderse.

Ahora, una nueva investigación que examina cientos de informes de más de un siglo demuestra que hay muchas posibilidades de que el tilacino haya persistido unas décadas más en las zonas más remotas de Tasmania.

"Hay focos en los que la especie podría haber mantenido pequeñas poblaciones", afirma Barry Brook, profesor de sostenibilidad medioambiental de la Universidad de Tasmania.

Uno de los problemas del tilacino, y de la extinción en general, es que es difícil demostrar que algo ha desaparecido de verdad. El loro nocturno de Australia, por ejemplo, se creyó extinguido durante 140 años hasta su reciente redescubrimiento.

El último tilacino conocido fue entregado al zoo de Hobart (Tasmania) en 1931 y murió en cautividad en 1936. Los colonos europeos, algunos de los cuales albergaban temores en su mayoría injustificados de que el animal atacara al ganado, cazaron sin descanso a estos marsupiales rayados y carnívoros, que se parecían más a los lobos que a los felinos. El gobierno de Tasmania llegó a ofrecer recompensas por los tilacinos. A principios del siglo XX, la población se había desplomado, según el Dr. Brook.

Sin embargo, criptozoólogos, excursionistas e incluso algún cazador o guardabosques ocasional han informado de avistamientos de tilacinos durante décadas después de la presunta extinción del animal en Tasmania, lo que ha llevado a especular sobre si 1936 "fue la sentencia de muerte final de la especie, o resistió", afirma el Dr. Brook.

Él y sus colegas decidieron adoptar un enfoque estadístico, combinando todos los informes que pudieron reunir y clasificándolos en términos de fiabilidad para mejorar su comprensión de cuándo y dónde podría haberse extinguido el tilacino.

En un estudio publicado el mes pasado en la revista Science of the Total Environment, el equipo del Dr. Brook estudió 1.237 informes sobre el tigre de Tasmania a partir de 1910. Clasificó estos informes en función de su credibilidad. Más de la mitad de los informes procedían del público en general. El equipo también descubrió picos de avistamientos que probablemente estaban relacionados con noticias de tilacinos de gran repercusión en Australia, lo que el equipo del Dr. Brook denominó "sesgo de recencia".

Algunos informes entre 1910 y 1937 eran de capturas o matanzas confirmadas, y la última matanza completamente salvaje fotografiada se produjo en 1930. El equipo del Dr. Brook consideró legítimos otros cuatro informes de muertes y capturas/liberaciones entre 1933 y 1937.

En las ocho décadas siguientes se notificaron 26 muertes y 16 capturas, pero no se verificaron, al igual que 271 informes realizados por personas que el equipo del Dr. Brook consideraba expertos: antiguos tramperos, cazadores al aire libre, científicos o funcionarios. Este tipo de informes de alta calidad procedentes de expertos alcanzó su punto álgido en la década de 1930 y empezó a descender en la de 1940.

Las personas que habían atrapado o visto tilacinos antes de la década de 1930, y que presumiblemente sabían lo que estaban viendo, habían muerto o se habían jubilado en la década de 1970. "Toda esa reserva de conocimientos se agota en la década de 1970", explica el Dr. Brook.

Según él, el informe de mejor calidad posterior procede de un funcionario del parque que vio uno en 1982. Un modelo basado en todos estos informes revela que es probable que los tigres de Tasmania se extinguieran entre los años 40 y 70, con una probabilidad menor de que persistieran en zonas remotas hasta los años 80 o incluso principios de los 2000.

Branden Holmes, conservacionista independiente y editor del reciente libro "Thylacine: The History, Ecology and Loss of the Tasmanian Tiger", y que no participó en el estudio del Dr. Brook, calificó la investigación de "loable intento de averiguar cuándo y dónde es probable que se extinguiera el tilacino", utilizando un amplio conjunto de datos de informes.

"Los últimos miembros de una especie (casi) nunca son vistos por los humanos, especialmente en una isla tan grande y poco poblada como Tasmania", dijo Holmes en un correo electrónico.

Pero señaló que no todo el mundo puede estar de acuerdo con la calificación de calidad de algunos de los informes que analizó el equipo.

Nick Mooney, que estudió la fauna salvaje de Tasmania durante décadas y que tampoco participó en el estudio del Dr. Brook, lo expresó de otro modo: "Tienes casos judiciales sin testigos, sólo retazos de informes escritos por otras personas".

El Sr. Mooney ha entrevistado a cientos de personas que informaron sobre tilacinos. Ha descubierto que la mayoría de ellos no identificaron correctamente a la criatura que vieron, mintieron o deliraron, y que en algunos casos la culpa podría ser de un efecto psicológico o de una modificación de la memoria.

Al mismo tiempo, Mooney considera relativamente creíble el informe de 1982 de un funcionario del parque. "No estoy en desacuerdo con los autores, salvo en que sus conclusiones son algo optimistas, teniendo en cuenta el material utilizado", afirma.

Según el análisis del Dr. Brook, hay muy pocas probabilidades de que el tilacino siga existiendo hoy en día. En cuanto a esa posibilidad, el Sr. Mooney dijo que incluso si los tigres de Tasmania persistieron más allá de 1936, la probabilidad de que sigan existiendo se reduce cada vez más. Alguien ya debería haber encontrado uno, dados los altos niveles de animales atropellados en Tasmania y el creciente uso de cámaras de rastreo en las zonas más remotas.

El Dr. Brook está de acuerdo en que es poco probable que descubramos tilacinos supervivientes.

"La esperanza de algunas personas es que el tilacino sea una especie Lázaro que se levante de su tumba y vuelva a caminar", dijo, "pero por desgracia eso no ha ocurrido".