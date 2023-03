Twitter comunica que se filtró en internet parte de su código fuente

Partes del código fuente de Twitter, el código informático subyacente sobre el que se ejecuta la red social, se filtraron en línea, según una presentación legal, una rara e importante exposición de la propiedad intelectual mientras la compañía lucha por reducir los problemas técnicos y revertir su fortuna empresarial bajo Elon Musk.

La aplicación se movilizó el viernes para que se retirara el código filtrado enviando un aviso de infracción de derechos de autor a GitHub, una plataforma de colaboración en línea para desarrolladores de software donde se publicó el código, según la presentación. GitHub accedió y retiró el código ese mismo día. No estaba claro cuánto tiempo había estado en línea el código filtrado, pero parecía haber sido público durante al menos varios meses.

Twitter también pidió al Tribunal de Distrito de EE.UU. que ordenara a GitHub identificar a la persona que compartió el código y a cualquier otra persona que lo descargara, según la demanda.

La red social inició una investigación sobre la filtración y los ejecutivos que se ocupan del asunto han conjeturado que el responsable abandonó la empresa con sede en San Francisco el año pasado, dijeron dos personas informadas sobre la investigación interna.

El código fuente expuesto se suma a los retos a los que se enfrenta el Twitter de Musk. Las empresas tecnológicas suelen considerar ese código como un secreto muy bien guardado y no lo comparten por temor a que pueda dar a sus competidores una ventaja injusta o revelar vulnerabilidades de seguridad.

Pero incluso cuando las empresas tecnológicas se esfuerzan por proteger sus bases de código, se han convertido en objetivos fáciles para oportunistas, piratas informáticos y otros. El año pasado, un grupo de piratas informáticos consiguió robar el código fuente de Microsoft y otras grandes empresas. Y en 2020, Anthony Levandowski, un ingeniero estrella de coches autoconducidos, fue condenado a 18 meses de cárcel por robar código de Google cuando se preparaba para empezar un nuevo trabajo.

Para Twitter, la filtración se suma a los crecientes problemas estructurales y financieros. En los últimos meses, Musk ha intentado dar un giro a la red social recortando costes, probando nuevas funciones y volviendo a dar la bienvenida a usuarios que antes estaban vetados. Pero las interrupciones del servicio han aumentado, mientras que los anunciantes se han mostrado reticentes a publicar anuncios en el sitio.

