Sumar 'ladra, pero no muerde' al PSOE con la ampliación del Puerto de Valencia

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, ha anunciado que su formación no apoyará estas obras y apoyará las protestas contra la ampliación al "no verse capaces" de influir en el Gobierno.

Sumar, según ha manifestado su portavoz, Aina Vidal, se muestra en contra de ampliación del Puerto de Valencia, pero, sin embargo, considera que no tiene la fuerza suficiente para parar al Gobierno, con mayoría socialista, dicha ampliación. Esto viene a ser una muestra más de la inoperancia que tiene Compromís dentro de Sumar, pues una de las principales reivindicaciones de los nacionalistas va a ser ignorada por un gobierno que se sustenta gracias a sus votos y los de la formación en la cual se amparan.



Es decir, si Compromís tuviera el peso, y la importancia, que le corresponde dentro de Sumar y la no ampliación del Puerto de Valencia fuera una cuestión fundamental para Yolanda Díaz y los suyos, probablemente, se hubiera intentado forzar la maquinaria contra Sánchez, recordemos que es presidente del Gobierno, en parte, gracias a sus votos, al incumplir una de las reivindicaciones claves. Sin embargo, esto no ha sido así y Compromís-Sumar se ha tenido que 'tragar' sus palabras en lo referente al Puerto de Valencia. ¿Acaso para Yolanda Díaz la no ampliación del Puerto de Valencia es algo intrascendental?



El pasado jueves, el ministro de Transporte (PSOE), Óscar Puente, anunciaba que, en el Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo durante la jornada de hoy, el Gobierno iba a dar luz verde a la ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia, infraestructura que dependía del sí del Gobierno de España y que llevaba años en 'stand-by'.

Durante la rueda de prensa en el Congreso, Vidal ha tildado de "triste" que el PSOE impulse la ampliación portuaria en Valencia, que es "nefasta" en términos sociales, laborales, económicos y medioambientales, dado que en la lucha contra el cambio climático no es momento de "viejas recetas y macroinfraestructuras".



Esta noticia llegó justo en una semana en la que desde el Grupo Municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, su portavoz, Papi Robles, sacaba pecho de que, mientras Yolanda Díaz estuviera en el Gobierno, ningún ministro iba a dar el 'ok' a la ampliación. Sin embargo, tan solo unos días después, la ampliación fue una realidad y dejó en evidencia a Sumar, pero en especial a Compromís tras haber incumplido, de manera indirecta, una de sus principales promesas electorales.