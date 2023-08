Vox zanja también el tema del valenciano y “respetará la ley y el Estatuto”

Siguen el mensaje de Mazón sobre la AVL y califican de “polémica estéril” el ruido por les Normes del Puig, subrayando que “defenderán el valenciano como riqueza frente al catalanismo”

La portavoz de Vox, Ana Vega, no ha entrado a polemizar con el tema del valenciano tras los tuits y la defensa que desde consellers y cargos de su partido se ha hecho de les Normes del Puig y ha seguido el mensaje lanzado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que se “respeta la legalidad vigente y el Estatuto de Autonomía” en referencia a la AVL.

"Nosotros respetamos la ley y la AVL está ahora mismo recogida en el Estatuto de Autonomía y creo que no hay ningún problema", ha indicado Ana Vega, que no ha entrado a valorar normativas, pues "no hago mensajes en valenciano, los hago en español, habrá que preguntar a quien los haga".

La síndica de Vox ha considerado el ruido levantado por la izquierda por el uso de les Normes del Puig como "una polémica estéril" generada en los últimos días: "Nosotros vamos a defender nuestra lengua regional propia, que es el valenciano, frente a las intromisiones del catalanismo que ha querido traer la izquierda estos años"

Ana Vega, sobre el respeto a la diversidad lingüística, ha garantizado que "unas veces se tuiteará en castellano y otras en valenciano y eso habrá que preguntárselo a los consellers", sin entrar en polémicas de si se hará con el valenciano de la AVL o con les Normes del Puig, pero señalando como hemos dicho que la legalidad es la que es y obliga a las administraciones a seguir la AVL, y que otra cosa son los tuits que ponga una persona a título particular.