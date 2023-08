La presidenta de Les Corts defiende les Normes del Puig y ‘pica’ al catalanismo

“¿Alguien tiene alguna duda de que si Vox no estuviera en el Consell este debate no se habría abierto?”, señala Llanos Massó tras la polémica de los tuits de Agricultura

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, el máximo cargo institucional de Vox en la Comunitat Valenciana, se ha pronunciado tras la polémica de los tuits de la Conselleria de Agricultura escritos en Normes del Puig y no con el valenciano de la AVL, y lo ha hecho para defender esta postura, desatando los nervios de la izquierda y el catalanismo que ha salido a criticarle.

La postura de Llanos Massó no es nueva, ya que ella misma ha puesto varias veces comentarios en el valenciano de les Normes del Puig y ha defendido su uso, pero ahora reivindica esta normativa cuando el debate ha llegado al gobierno valenciano.

“¿Alguien tiene alguna duda de que si Vox no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto? Vox es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox tiene muy claro, el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las Normas del Puig. Algunos no lo tenían tan claro, pero Vox hace su trabajo”, lanzaba en sus redes Llanos Massó junto a una noticia contraria al gobierno de Carlos Mazón por usar les Normes del Puig.

¿Alguien tiene alguna duda de que si @vox_es no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto?

VOX es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que vox tiene muy claro, el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el… pic.twitter.com/RUV9qvA7Y4 — Llanos Massó (@LlanosMasso) August 26, 2023

El comentario de Llanos Massó ha tenido un efecto inmediato en dirigentes del PSPV y de Compromís, que se han lanzado a criticarla. La síndica del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, ha considerado que estos comentarios de Massó "ya son demasiado" y ha acusado de “un conseller orgulloso de su incultura y, ahora, la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana incumpliendo la ley y el Estatut".

Otro que se ha puesto nervioso con el comentario de Llanos Massó es su antecesor en el cargo, Enric Morera, ahora senador de Compromís, que ha indicado que "no es tolerable que quiera dividir el pueblo valenciano haciendo afirmaciones acientíficas" y que "la dignidad del cargo no es compatible con la incultura".

Llanos Massó también ha recibido comentarios a favor, como el de su compañero diputado y concejal en Burriana, Jesús Albiol, o desde sectores valencianistas, que le han animado “a seguir adelante” en la defensa de les Normes del Puig y que no se preocupe por los ataques de la izquierda y el catalanismo.