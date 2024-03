El drama de Campanar: dejan a los vecinos del incendio de Valencia sin falla

El artista infantil deja tirada a la comisión la Nova de Campanar, la falla al lado del edificio que ardió y a la que pertenecen varios amigos y vecinos: “esto es un drama”

Las malas noticias parece que no abandonan al barrio de Nou Campanar. Tras el trágico incendio del edificio que dejó 10 muertos y 400 vecinos sin casa, la comisión fallera que planta justo al lado del edificio siniestrado, la Nova de Campanar, y a la que pertenecen algunos vecinos y amigos de la finca que ardió, ha denunciado a su artista infantil por dejarles tirados sin falla.

En concreto, la falla Rafael Alberti-Sierra Calderona, conocida como la Nova de Campanar, ha presentado una denuncia en incidencias de Junta Central Fallera por incumplimiento del contrato del artista, Francisco Javier Martínez Albiñana, por no plantar la falla infantil y "parcialmente por no haber sido ni suministrado ni plantado gran parte del monumento contratado", ya que sólo les ha proporcionado unos pocos ninots mal hechos.

La falla la Nova de Campanar, que organizó la paella solidaria o ayudó en recoger ropa y utensilios para loas afectados del incendio, ve otra vez como la "desesperación y rabia" vuelven al barrio, según relatan los falleros. No es la primera que un artista deja tirado a una comisión y no planta falla o no entrega lo acordado, ocurre por desgracia todos los años.

La comisión ya había alertado a JCF de lo que sucedía con el artista infantil, pues “al ver la evolución de los trabajos se hacía imposible la finalización de la falla contratada”. El problema es que según el contrato de las fallas sólo se puede presentar denuncia a JCF al finalizar el plazo, que es el 15 de marzo a las ocho de la tarde cuando haya pasado la plantà.