Sesión en Les Corts Valencianes tras 100 días de legislatura: "¡Vaya nivel!"

La presidenta pidiendo tilas, los diputados olvidándose de las preguntas o imitaciones de acentos mexicanos... Estas son las anécdotas en el Consell en la sesión de control en Les Corts

La segunda jornada de la sesión de control al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y al Consell en Les Corts Valencianes deja imágenes que reflejan la parte menos institucional, pero más institiva, de los representantes de la sociedad valenciana.

El primer chascarrillo sucedía en la segunda intervención del día, cuando tras las palabras del diputado popular Miguel Barrachina, Mazón realizaba un balance de sus primeros 100 días al frente de la Generalitat Valenciana. Tras una retahíla de datos entre los que nombra la reducción de la 'grasa administrativa' y la creación de una mesa autonómica del agua, Mazón se dirige a la oposición al finalizar su intervención: "Todo esto en los primeros 100 días, como dicen los mexicanos 'esto no más comenzó'"

Tras ese punto de partida, llegan a continuación las intervenciones de PSPV, Compromís y Vox. La portavoz socialista en les Corts, Rebeca Torró, comienza acusando al president Mazón de actitud machista por el hecho de guiñarle un ojo o llamar 'bonica a una periodista'. Llegó después la intervención del diputado socialista José Muñoz Lladró: "Lo que queremos es que deje de hacer regalos fiscales mientras impone un 'tasazo' a los 5 millones de valencianos con el cánon del agua". En ese momento se ha llevado, literalmente, las manos a la cabeza el president no dando crédito a lo que escuchaba: "Esto no es Eurovisión y usted no es aspirante a cantante" -aludiendo al pasado musical del actual president de la Generalitat-. En ese momento, se le finalizaba el turno de palabra a Muñoz Lladró a quien se le olvidó lanzar la pregunta. Eso armó revuelo en la bancada popular. En última instancia, Muñoz Lladró, ya desde su sitio y fuera de tiempo, dijo la pregunta propia de una sesión de control.

En una batalla de 'cultura ideológica' entre Vox y Compromís, el vicepresident del Consell, Vicente Barrera tuvo que responder a la pregunta '¿qué es de lo que más orgulloso estás?'. La diputada de Compromís, Verònica Ruiz, expone que con el tratamiento de la cultura valenciana de su gobierno deja de lado a miles de valencianos a lo que Barrera replica con el mismo argumento, quien en su intervención acabó con una frase directa: "De lo que más orgulloso estoy es de ser Vicepresidente Primero y Conseller de Cultura y Deporte... ¡Y matador de toros! "

La presidenta de les Corts Valencians, Llanos Massó, en un momento dado ha pedido calma y respeto de una manera un tanto irónica: "Baldoví, debería haberse traído una tila y repartirla entre los diputados". "¡Vaya nivel!", eso es lo que esbozaba una voz procedente de la bancada popular cuando sucedió el 'olvido' de la pregunta por parte de Muñoz Lladró. Dos palabras que definen lo que nos ha deparado la sesión de control al gobierno valenciano por parte de los representantes de la sociedad.