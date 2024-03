Mazón y Miras rebajan el tono ante las amenazas de Page con el Agua

Los presidentes de Murcia y la Comunitat no han querido entrar al trapo de las declaraciones de Page advirtiendo de que si el Levante "tensaba la cuerda" iba a reclamar el 100% del trasvase.

La cumbre por el agua entre Carlos Mazón, president de la Generalitat, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha concluido con una consigna clara, el pacto entre las dos autonomías para reclamar igualdad de recursos con el resto de españoles. Sin embargo, el encuentro ha estado marco por las amenazas de su homónimo socialista en Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, al que no le ha sentado muy bien este frente común que le viene por el Levante y no ha dudado en afirmar que, si la cosa se tensa, su gobierno reclamará el 100% del trasvase.

Estas palabras no se han entendido muy bien por parte de Miras y Mazón, pues el líder del ejecutivo murciano mostraba su sorpresa tras el buen entendimiento entre los tres en Fitur: "¿Cómo se puede exigir igualdad para unas cosas y para otras no?, ¿cómo podemos exigir que a todos los españoles se les trate igual cuando se habla de financiación, pero no que se les trate igual a la hora de acceder a un recurso que es de todos como el agua?".



El jefe del Consell, sin embargo, en su postura de rebajar la escala de tensión que últimamente existe entre territorios, no ha querido entrar al trapo y le ha tendido la mano a Page para que les escuche antes de amenazar, pues lo considera "innecesario".

Manifiesto por un Pacto Nacional del Agua

En el manifiesto firmado hoy por el president de la Generalitat y el presidente de la Región de Murcia ambos dirigentes instan al Estado a que garantice que todos los españoles disfruten en las mismas condiciones del agua como elemento esencial del derecho a la vida que reconoce el artículo 15 de nuestra Constitución.

En este sentido, han exigido un Pacto Nacional del Agua que contribuya a cohesionar España y unir a las comunidades autónomas por este recurso tan fundamental para poner fin a los enfrentamientos entre territorios por un bien que es de todos los españoles, con la garantía de que en España disponemos cantidad suficiente para atender todas las demandas.

Igualmente, reclaman que se incluya en el Pacto Nacional del Agua la construcción de infraestructuras en toda España que garanticen la disponibilidad de agua, así como el mantenimiento y mejora de las ya existentes. En esta línea, abogan por la interconexión de cuencas para que se establezca una gestión más equitativa para el conjunto del país, al tiempo que han puesto en valor el trasvase Tajo-Segura por constituirse como una infraestructura insustituible, vital y plenamente solidaria que trae agua de donde hay, a donde falta.

En el marco de este documento, ambos gobiernos señalan la necesidad de incrementar en España la capacidad de depuración y reutilización de las aguas, así como el impulso a las políticas encaminadas a la reducción del consumo de agua, tanto en la población en general como en sectores específicos.

"Hay agua suficiente"

López Miras ha resaltado que dicho Pacto "acabaría con los enfrentamientos entre territorios" por este asunto, y ha recordado que el acuerdo debe ser impulsado por el Gobierno central. "Pero les aseguro que también puede ser posible sin él", tal y como ha advertido durante su intervención.

"Necesitamos un Pacto Nacional del Agua basado en la solidaridad, que nos cohesione y que destierre de una vez la lucha política interesada, sesgada y antiespañola que ha contaminado el mensaje del agua durante décadas", ha afirmado el máximo responsable de la Región de Murcia. Para López Miras, reivindicar este Pacto es también "reivindicar la vigencia y el cumplimiento de la Constitución".

Para López Miras, "hay agua suficiente, habrá agua, y les aseguro que antes o después tendremos un plan común en España para su aprovechamiento. Pese a quien pese". En cualquier caso, se ha mostrado pesimista con respecto a un Gobierno central que "ni quiere, ni sabe, ni puede ejercer la coordinación que le corresponde".

Frente a la concepción actual del Gobierno de España, López Miras ha afirmado que es necesario ver los recursos hídricos "en su conjunto, desde un enfoque amplio, tal y como lo entendieron los padres de la Constitución".

Por ello, ha pedido "que España avance desde la unidad" en este asunto, y ha alertado que el "desprecio a la igualdad" del Ejecutivo central no sólo viene manifestándose "en el plano legal, económico o de acceso a las infraestructuras, sino también en el aprovechamiento de los recursos naturales de todos".

"Solidaridad interterritorial y justicia distributiva"

Durante su discurso, Carlos Mazón ha reclamado “una visión general de 360 grados” para “solucionar una necesidad que es de todos los territorios”. En este sentido, ha lamentado la promesa incumplida de la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de abordar soluciones hídricas desde el diálogo. Por ello, ha reclamado que la política hídrica regrese a “esa visión de Estado que nunca debió abandonarse y que exige la gestión rigurosa y eficiente de un recurso que no es de nadie”.

El jefe del Consell ha solicitado “solidaridad interterritorial y justicia distributiva” y ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado sobre el Agua “que sume equidad al desarrollo de todos los territorios de España sin privilegios de unos y lamentos de otros, un pacto que no vaya en contra de nadie sino a favor de todos para que sume cohesión a las legítimas aspiraciones de progreso de cada uno de nosotros y que, desde la garantía de las infraestructuras necesarias, blinde un marco de igualdad, sostenibilidad y justicia para todos”.

Así, ha abogado por una política de Estado desde el territorio y ha defendido que los temas de interés nacional “nunca son una agenda periférica cuando lo que se plantea es una cuestión central para la estabilidad y para el desarrollo social y económico del conjunto de España”.

Para el president de la Generalitat, la firma del manifiesto por el Pacto Nacional del Agua es una “cuestión de Estado” que nace de la fortaleza de un discurso “válido en cualquier territorio que aspire a seguir progresando y aportando al proyecto común de todos los españoles”.

Asimismo, ha reclamado que la conversación en torno al agua se aborde desde el rigor y “la solidaridad para con todos, entre todos y desde todas las direcciones” para “hacer realidad principios tan sustanciales como los de justicia y equidad”.

Igualmente, ha destacado la gestión responsable de agua por parte de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia y ha subrayado que “nadie puede darnos lecciones” en la protección de este recurso. Además, ha apelado a reivindicar el agua con el impulso de toda la sociedad “desde el equilibrio y por el equilibrio, desde la solidaridad y por la solidaridad, desde la justicia y por la justicia”.