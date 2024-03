Castilla-La Mancha enviará un informe técnico con su propuesta para el trasvase

El escrito estará listo en 15 días y recogerá las propuestas de la comunidad para el cambio de reglas del trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aceptado la solicitud formulada por el Ministerio para la Transición Ecológica y remitirá, en un plazo de quince días, un informe técnico en el que se recojan las propuestas de la comunidad autónoma para el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación el resultado de la primera reunión técnica que han celebrado las comunidades autónomas afectadas por el trasvase y el Ministerio, en la que este departamento ha solicitado a las autonomías conocer sus propuestas para cambiar el trasvase, que debe llevarse a cabo en aplicación del nuevo plan de cuenca del Tajo.

Decepción en #CastillaLaMancha tras la primera reunión para cambiar las reglas del trasvase Tajo- Segura.



El Ministerio de Transición Ecológica pide un informe técnico con propuestas y no asegura a la región que vaya a participar en la decisión final.



🔗https://t.co/VMfw8D16CN pic.twitter.com/5fWC8KQG5b — Noticias CMM (@CMM_noticias) March 7, 2024

A juicio de Gómez, el Ministerio para la Transición Ecológica "sabe de sobra" cuáles son las propuestas de las comunidades autónomas y, por ello, las de Castilla-La Mancha, aunque ha asegurado que acepta el compromiso de mandar el informe técnico en un plazo de quince días. En ese documento, Castilla-La Mancha "ratificará lo que viene diciendo", es decir, que el Tajo necesita un "caudal ecológico constante", que el Tajo "tiene que ser un río con un régimen natural" y que ello conlleva, dada la situación climatológica actual, que se adapten las reglas de explotación del Tajo-Segura.

"Desgraciadamente, no hay agua para todo", ha advertido Gómez, que ha pedido ser consecuentes con la situación actual y ha alertado que Castilla-La Mancha "no va a permitir que intenten retrasar lo inevitable" y que se intente que el Tajo "no tenga una buena calidad en sus masas de agua y sobre todo, que no se cumplan los caudales ecológicos necesarios para la supervivencia del río" y ha pedido un cambio en las normas de gestión del trasvase.

La postura de C-LM: el Tajo necesita un "caudal ecológico constante", "tiene que ser un río con un régimen natural" y ello conlleva que se adapten las reglas de explotación

Murcia "no admitirá" recortes en el trasvase

Por parte del ejecutivo autonómico murciano ha asistido a este encuentro el director general del Agua, José Sandoval, quien ha asegurado que "no se va a permitir ningún recorte en el trasvase Tajo-Segura". Sandoval ha defendido que el trasvase es una infraestructura "estratégica" para Murcia y ha reclamado al Ministerio que garantice su continuidad y su seguridad jurídica.

Asimismo, ha exigido que se respeten los derechos históricos de los regantes murcianos y se mantenga el nivel 2 del trasvase hasta los 400 hectómetros cúbicos. Sandoval ha criticado que el Ministerio pretenda modificar las reglas de explotación sin contar con el consenso de las comunidades autónomas implicadas y ha advertido de que Murcia recurrirá cualquier decisión unilateral que perjudique sus intereses hídricos.