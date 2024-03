El PSOE activa la ‘operación Sandra’: ¿Eurodiputada para quitarla de Valencia?

Tras el recambio de Ximo Puig, la portavoz en Valencia, ex vicealcaldesa y ex candidata del PSOE está en la cuerda floja y se disparan los rumores de que puede ir al Parlamento Europeo

El anuncio de la actual eurodiputada del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, de que no continuará en las próximas elecciones europeas de junio ha provocado un efecto inesperado: que se abra el melón del recambio de Sandrá Gómez en Valencia, que se iría con una plaza al Parlamento Europeo como la cuota del PSPV que deja libre Rodríguez-Piñero.

A nadie se le escapa que tras acelerarse la sucesión de Ximo Puig y su cambio en el PSPV por la ministra Diana Morant, los socialistas tienen ahora la patata caliente de qué hacer en la ciudad de Valencia. La vicealcaldesa durante ocho años, Sandra Gómez, actual líder del partido y portavoz, ha sido candidata dos veces, y aunque mejoró en dos concejales no ha logrado cumplir las expectativas quedándose en tercera posición por detrás de PP y Compromís.

Muchos no ven a Sandra Gómez presentándose una tercera vez en Valencia, y creen que deben buscar un revulsivo -el PSPV lleva 30 años sin dar con un candidato que gane-. La vacante de Rodríguez-Piñero en el Parlamento Europeo ha sido el detonante para que se disparen todo tipo de especulaciones: Sandra Gómez podría ocupar un puesto en la lista del PSOE al Parlamento Europeo como paso para quitarla de Valencia.

Ir al Parlamento Europeo sería además un buen premio para la que fuera vicealcaldesa de Valencia con Joan Ribó, pues los sueldos en Bruselas son los más generosos comparados con los de España. Sandra Gómez no tendría que dejar ya el acta de concejal en el caso de entrar en el Europarlamento, podría compatibilizar, pero iría cediendo tareas de oposición en Valencia a otros concejales hasta que se designara un nuevo candidato en Valencia.

Eso sí, la plaza de eurodiputado, como hemos dicho muy bien pagada, tiene muchas novias, y son varios los nombres que han salido más allá de Sandra Gómez. El del también ex candidato en Valencia y ex secretario autonómico para la Unión Europea, Joan Calabuig, o el del concejal de Quart de Poblet y ex diputado provincial de proyectos europeos, Bartolomé Nofuentes, ambos conocedores del tema europeo. Hasta se ha apuntado una vuelta del que fuera síndic del PSPV, Manolo Mata, actualmente centrado en sus labores de abogado.