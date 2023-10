Expertos mundiales abordan el futuro de la medicina de precisión en la oncología

El encuentro cuenta con la participación de algunos de los mayores expertos internacionales en materia de investigación y tratamiento del cáncer.

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO), acoge estos días la V edición del workshop internacional: “Avanzando en el Diagnóstico Molecular y la Medicina de Precisión”. De carácter formativo, este simposio reúne hasta mañana en Valencia a más de 150 expertos del ámbito nacional e internacional con el objetivo de abordar los últimos avances en medicina de precisión, incluyendo genómica aplicada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como las nuevas estrategias terapéuticas basadas en la modulación de la respuesta inmune.

La cita, impulsada por primera vez por el IVO, tiene como objetivo ahondar sobre el papel de la genómica en el abordaje del cáncer desde una perspectiva interdisciplinar: “No se trata de un evento de oncólogos para oncólogos médicos, sino que parte de un programa diseñado para atraer a Valencia biólogos moleculares, biólogos básicos de investigación en cáncer, patólogos y patólogos moleculares de centros oncológicos de primer nivel, hasta oncólogos médicos nacionales e internacionales con una calidad contrastada en investigación clínica”, ha destacado el jefe del Servicio de Oncología Médica del IVO, el doctor Gil-Bazo. “El objetivo es dibujar, desde múltiples perspectivas, hacia dónde se dirige el desarrollo de las líneas futuras en la lucha contra el cáncer”.

Durante la inauguración la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés, ha puesto en valor “el privilegio que supone para la sociedad valenciana contar con un centro monográfico como el IVO, que pone todos sus recursos médicos, tecnológicos y humanos al servicio de más de 30.000 pacientes cada año, convirtiéndolo en centro de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras”. Además, afirma que “a quienes se encuentran en los momentos probablemente más vulnerables de sus vidas, sólo hay una manera de tratarlos: con máxima calidad y calidez. Y el IVO es un ejemplo de ello. Sus avances tecnológicos y los múltiples reconocimientos que ha cosechado a nivel asistencial y de investigación ponen de manifiesto que el IVO prioriza por ofrecer a sus pacientes los cuidados que necesitan con rapidez, precisión y seguridad.”

Desde el IVO han destacado “la oportunidad de acoger un evento en el que participan más de 30 ponentes expertos del ámbito nacional e internacional, que además de sitúa a Valencia en la agenda de los grandes eventos académicos internacionales a nivel oncológico, permite compartir espacio con algunos de los mayores expertos en materia de investigación y tratamiento del cáncer generando un debate muy productivo entre profesionales”.

Entre las principales novedades que se tratan estos días, el jefe de Servicio de Oncología Médica del IVO destaca las nuevas estrategias terapéuticas para vencer las resistencias de los tumores al tratamiento, los siguientes pasos en el desarrollo farmacológico, o cuál va a ser la siguiente generación de medicamentos que se está desarrollando frente al cáncer, entre otros temas.

Avances en el conocimiento de los mecanismos de resistencia tumorales que permitan incrementar la eficacia de los tratamientos

Este evento se encuentra enmarcado en la relación entre la genómica, que permite tratar de forma selectiva el tumor mediante un fármaco muy concreto dirigido frente a una diana genética específica, y el cáncer. Las principales novedades que aporta esta quinta edición están centradas en abordar de una manera transversal los principales aspectos relacionados con los mecanismos de resistencia a los tratamientos: “mecanismos propios de las células tumorales o del ambiente en torno al tumor, que son responsables de que el tratamiento que a priori debería funcionar, no lo haga”, destaca el Dr. Gil-Bazo. “Sabiendo por qué las células se acaban haciendo resistentes a los tratamientos podremos plantearnos qué nuevas herramientas terapéuticas nos pueden permitir poner de nuevo al cáncer en situación de respuesta”.

Entre las ponencias más esperadas está la del Dr. Robert Benezra, del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, encargado de exponer esta mañana una novedosa modalidad para tratar el cáncer por medio de la degradación de proteínas específicas.

Experto de Houston, Yale School o Burdeos

Para presentar los últimos avances, el foro cuenta con algunos de los mayores expertos internacionales en materia oncológica. Entre ellos los doctores Ignacio Wistuba, del MD Anderson Cancer Center, de Houston (USA); Kurt Schalper, de la Yale School of Medicine en New Haven (USA); o Mónica Arnedos, del Institute Bergonié, Burdeos(Francia), encargados de exponer las estrategias más actualizadas en relación a la integración de un enfoque global en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que tenga en cuenta tanto las características particulares de la genómica del tumor, pero también de las proteínas o del microambiente del sistema inmune en el que ese tumor se desarrolla.

Junto a ellos, está previsto que los Dres. Robert Benezra; Stephen-John Sammut, investigador en The Institute of Cancer Research, de London (UK); Christian Rolfo, de Mount Sinai Health System de New York (USA); o el español Luís Paz-Ares, del Hospital 12 de Octubre, de Madrid; aborden las principales novedades sobre la progresión del cáncer y la metástasis, los perfiles genómicos para predecir la respuesta a las terapias contra el cáncer, o los nuevos mecanismos de resistencia a las terapias dirigidas, entre otros temas.

Fundación IVO

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) es un centro monográfico especializado en la asistencia al paciente con cáncer. El IVO es una entidad privada sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio y recursos se destinan íntegramente a la lucha contra el cáncer en todas sus vertientes: prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia. El IVO fue el primer centro monográficos de cáncer que se abrió en España y el primero en obtener la certificación OECI, organización que cuenta con los mejores centros oncológicos europeos.

Con más de 45 años de trayectoria al servicio de la sociedad valenciana, el IVO se ha consolidado como centro referente nacional e internacional en oncología. Por cuarto año consecutivo, el IVO se mantiene como uno de los 100 mejores centros oncológicos del mundo, según la clasificación World's Best Specialized Hospitals 2024, elaborado por el reputado semanario estadounidense Newsweek.