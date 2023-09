Compromís se hace un lío con la Dependencia y olvida que no aumentó el crédito

Batalla de vicepresidentas: la ex titular, Aitana Mas, se revuelve tras la intervención de Susana Camarero en Les Corts y la aprobación de 39 millones que el Botànic paralizó

Las comparecencias de los nuevos consellers en las Cortes Valencianas trajo una curiosa batalla entre bambalinas entre las vicepresidentas del Consell, o más concretamente, de la anterior titular, Aitana Mas, de Compromís, a la que no le sentó muy bien los datos que aportó su sucesora, Susana Camarero, del PP, en temas como la Dependencia, y se lanzó a despotricar en redes sociales.

Y es que en Compromís, que tanto presumen de política social, pica, y mucho, que el gobierno de Carlos Mazón desbloqueara el crédito de 39 millones para pagar 11.451 solicitudes pendientes de la etapa del Botànic.

La ex vicepresidenta y ex responsable de la Dependencia, Aitana Mas, de Compromís, cargaba y aseguraba que “la ampliación de crédito del sistema de Dependencia ya estaba tramitada. Falta la segunda del año que espero que tramiten pronto”, y lanzaba dardos a Susana Camarero como “no se ponga medallas” o autonombrándose como “la otra”.

Sin embargo, los propios datos y los ex compañeros de gobierno de Aitana Mas, tanto de Compromís como del PSPV, desmienten a la ex vicepresidenta y demuestran que el crédito de 39 millones estaba bloqueado por el anterior equipo de Hacienda -lo admite el ex secretario autonómico Francesc Gamero- y se temía incluso que bajaran las prestaciones de Dependencia, como Compromís reprochaba al PSPV entonces y acabó pasando hasta la llegada del nuevo gobierno de Carlos Mazón.