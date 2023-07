Baldoví recupera el Compromís de los insultos: “hipócritas, perversa, cara dura”

“Me he divertido mucho, como monologuista no tiene precio”, ironiza Carlos Mazón a los ataques del portavoz de Compromís que convierte la investidura en una barra de bar

Compromís ya no va a ser gobierno en la Generalitat ni en muchos ayuntamientos y eso se ha notado el primer día que Joan Baldoví, el nuevo portavoz de la coalición en las Cortes Valencianas, ha tomado la palabra durante el debate de investidura de Carlos Mazón. Joan Baldoví ha recuperado el Compromís más bronco y faltón, con descalificaciones personales, esa estrategia que hace diez años le funcionó con Mónica Oltra y sus camisetas.

Tras un debate bastante respetuoso entre Carlos Mazón y Ximo Puig, ha llegado Joan Baldoví a convertir las Cortes Valencianas en una barra de bar con varios cubatas de más, tanto que las caras de los diferentes diputados eran un poema.

Joan Baldoví ha empezado dedicando cinco minutos a atacar a la nueva presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, de la que ha dicho tener “ideología perversa” y “tener mucha barra”. Y ha continuado la lista de descalificaciones hasta mencionando a Rita Barberá y llamando “hipócritas” a la bancada del PP y poniéndose a hablar de corrupción de hace 15 años.

El portavoz de Compromís también ha acusado a Vicente Barrera de “instaurar la Inquisición” tergiversando por cierto una noticia de Burriana, a Vox de “ser el pagafantas del PP” y a Carlos Mazón de tener un “pacto con caspa”.

Carlos Mazón no entra y responde con ironía

El candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, no ha entrado en el tono bronco y ha respondido con ironía a Joan Baldoví: “No me riña tanto que no me he portado tan mal con usted, tal mal no hemos empezado para que me riña”.

Carlos Mazón ha recordado que “Compromís es el único partido que ha perdido escaños y 100.000 votos y deberían reflexionar” y ha señalado a Baldoví que “me he divertido mucho, como monologuista no tiene precio”.

El futuro presidente ha recordado además que Compromís y el propio Joan Baldoví “ha votado a favor de los Presupuestos del Estado y no ha traído financiación y agua, a ver si otros han sido los pagafantas”, y ha vuelto a insistir en que “pidan perdón a Teresa”, la niña abusada por el ex marido de Mónica Oltra.