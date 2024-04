Insultos en Compromís por ser eurodiputado: “eres nauseabundo”

La pugna por ocupar el número 3 de la candidatura de Sumar desata la tensión entre los sectores, con Vicent Marzà como favorito, y los soberanistas diciendo que no votarán

Compromís volverá a tener eurodiputado en Bruselas tras perderlo en las anteriores elecciones. El puesto número 3 dentro de la candidatura de Sumar les garantiza esa representación salvo catástrofe electoral de Yolanda Díaz, un punto para los de Joan Baldoví. Sin embargo, en lugar de traer la paz a la coalición, ha generado una guerra con insultos incluidos por ver quién va en las listas europeas y si Compromís debería haber explorado otras coaliciones.

Con Mónica Oltra prácticamente descartada -la ex vicepresidenta no se ha pronunciado y se da por hecho que no está por dar el paso- las miradas se han centrado en el ex conseller de Educación, Vicent Marzà. Pero Marzà tiene partidarios y detractores a partes iguales, y algunos como el ex senador Carles Mulet -del sector de Oltra- le ha calificado directamente de “nauseabundo”.

“Si además de un pacto vergonzante impulsas a ocupar el cargo a la persona más nauseabunda posible, te votará tu…”, expresaba Carles Mulet en sus redes sobre la posible candidatura de Vicent Marzà.

Por si quedaban dudas, el ex senador compartía otro comentario que señalaba que “dimitir 5 minutas antes para disimular durante la cacería interna a Mónica Oltra y luego querer ser el niño del bautizo, el novio de la boda y el muerto del entierro es de una bajeza política y una miseria moral inigualable. Cuando los tránsfugas te avalan todo cuadra”, en referencia directa a Vicent Marzà.

Marzà además podría incluso tener reticencias en su propio sector interno -Més, el antiguo Bloc- pues Jordi Sebastià, que ya fue eurodiputado, ha transmitido su intención de volverse a presentar ahora, por lo que ambos deberían enfrentarse en primarias.

Asimismo, el acuerdo entre Compromís y Sumar, aunque da ese puesto 3 a Compromís, no ha gustado en diferentes facciones de la coalición. El sector más soberanista no quiere ir de la mano de una fuerza nacional y hubieran preferido otro acuerdo -por ejemplo, con ERC y Bildu o en separado-. Algunos incluso anuncian que no votarán. El sector de Iniciativa, el de Mónica Oltra, tampoco está muy satisfecho. No llueve a gusto de nadie en Compromís.