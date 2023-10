Los críticos a Puig no esconden su unidad para hacerse con el PSPV

El compadreo entre Ábalos con los líderes del partido en Valencia, Carlos Fernández Bielsa y de Alicante, Alejandro Soler, ha encendido las alarmas en el entorno del líder del PSPV-PSOE.

Susto o trato anticipado de Halloween es lo que vivió el ex presidente de la Generalitat y todavía secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, durante el último Comité Federal del PSOE -el famoso donde Pedro Sánchez anuncia la amnistía entre aplausos- en el que quedó patente la división de los socialistas valencianos a las puertas del futuro congreso que debe decidir quién liderará el partido y será el sustituto del propio Puig.

Así, mientras Ximo Puig acudía al Comité Federal del PSOE en compañía de colaboradores cercanos como el secretario de Organización, José Muñoz, o la portavoz en Valencia, Sandra Gómez, por otro lado se sentaban juntos y no dudaban en hacerse fotos de colegas y subirlas a las redes los secretarios provinciales y el ex todopoderoso secretario de Organización del PSOE y ex ministro, José Luis Ábalos.

El compadreo entre José Luis Ábalos con los líderes del partido en Valencia, Carlos Fernández Bielsa -alcalde de Mislata- y de Alicante, Alejandro Soler, ha encendido las alarmas en el entorno de Ximo Puig, pues la unión de estas figuras podría presentar una candidatura sólida con opciones de hacerse con el liderazgo y el control del PSPV.

Ahí destaca la figura de Carlos Fernández Bielsa -que controla a varios alcaldes importantes como el de Paterna, también en la foto-, el que los rumores sitúan con más posibilidades -pese al duro palo que recibió al no ser presidente de la Diputación de Valencia, la plataforma que esperaba para afianzar su liderazgo- que como vemos en las imágenes haría piña con el abalismo -con el curiosamente se enfrentó en su día, pero ganar al ximismo une más- y con la provincia de Alicante que controla en su mayoría Alejandro Soler, cercano a Ábalos.

En el otro lado, el ximismo espera sacar una figura que pueda ser el heredero de Ximo Puig -el nombre del ex conseller Arcadi España suena entre bambalinas y crece la figura de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé- y para echar más picante a la situación, también está la figura de la ministra Diana Morant, que podría tener respaldo de Ferraz.

Por ahora, el congreso de renovación del PSPV-PSOE está pendiente de que Pedro Sánchez resuelva su investidura y forme gobierno. Luego, debería convocarse en unos meses, en 2024. A la espera las diferentes familias del PSPV -un partido acostumbrado en su historia al navajeo interno- ya han empezado a moverse.