Lío en Madrid con Compromís a los que acusan de "traidores" y "desleales"

Agueda Micó, Compromís-Sumar, planteo la idea de no apoyar a Sánchez en la investidura si no garantizaba los intereses valencianos, algo que ha hecho estallar las críticas hacía ellos.

Tras los líos internos de Compromís en la Comunitat Valenciana, llega la primera polémica a nivel nacional después de que la número uno en la lista de Compromís-Sumar por la provincia de Valencia, Àgueda Micó, insinuara ayer en la SER que no daría su apoyo a Sánchez en una supuesta investidura si no garantiza el cumplimiento de los intereses valencianos. Esto ha provocado una ola reaccionaria de los seguidores de Yolanda Díaz y Sumar que han tildado al partido nacionalista de ser, cuanto menos, una rémora peor que Podemos, de estar montando un "espectáculo" y de tener ansias de "protagonismo".



Solo hay que entrar a los comentarios de la noticia que subía ayer la Cadena SER donde recogía las declaraciones de Àgueda Micó al respecto de la postura de Compromís en un posible pleno de investidura de Sánchez. La cabeza de cartel de Compromís-Sumar aseguró que para tener el apoyo de los nacionalistas Sánchez debería de cumplir con la agenda valenciana, especialmente con la deuda que el Estado tiene para con la Comunitat, y plantear un nuevo modelo de financiación económico.



Estas declaraciones no han sentado nada bien a los votantes de Sumar de afuera de la Comunitat, que lejos de entender que Compromís se debe a sus votantes valencianos y que el tema de la financiación es algo que siempre ha defendido la coalición nacionalista, han cargado duramente contra la política valenciana y el partido de Baldoví. "Otra que está en pleno brote de chulería, joder qué pena de gente...", "por este tipo de cosas dejé de votar a Compromís", "menudo espectáculo estáis dando, hasta ahora habíais mantenido una imagen de seriedad frente a otras formaciones de vuestro entorno que se agradecía, pero que estáis empezando a perder", "qué paciencia tienes Yolanda...", "la parte tóxica de Sumar da pronto la cara", eran algunos de los muchos comentarios en contra de Compromís.

¿Y Compromís quiere que se transfiera ese dinero que gestionarían PP-Vox?

Me niego como contribuyente-progresista- a que mis impuestos vayan ahí.

Están dentro de Sumar. Y si en la Comunitat Valenciana, Ayunt Valencia y otros de sus municipios gobiernan PP-Vox es por su culpa. — Marisa RL (@Mariafelisa15) August 1, 2023

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 es que te tienes que reír estos de Compromis son como niños, se están pegando entre ellos a hostia limpia por el senador y te salen con esto para distraer la atención. Aparte que si lo hacen y se repiten elecciones se van directamente a la 💩 — faripapeles (@faripapeles) August 1, 2023

En Valencia sabemos que Baldovi viene del Bloc nacionalista que es de derechas, y que se haya colado en Compromis, le dio una patada a Mónica Oltra para ponerse él y luego pretende ser cabeza de Sumar por Valencia como si fuera un estandarte a seguir. Asco. — Eva B (@evabrac) August 2, 2023

La inmadurez de algunos políticos es de sobresaliente.

Pues nada a elecciones y los podemitas a desaparecer.

Viva la izquierda. Harta de repetir siempre la misma historia que conduce al desastre para los españoles. — viernes (@estgacast) August 1, 2023

Ante la ola de comentarios negativos en redes sociales y la polémica desatada, Micó ha tenido que salir esta mañana en Espejo Público (Antena 3) para aclarar sus palabras y reafirmar su compromiso hacia la investidura de Pedro Sánchez porque el socialista, según la dirigente de Compromís, va a poner encima de la mesa la reforma del sistema de financiación y esa condonación de la deuda de los valencianos.