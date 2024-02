Mazón da un golpe de solidaridad al PSOE: "No negamos agua a quien nos la negó"

El presidente de la Generalitat aprovecha el envío de agua a Cataluña para reivindicar el trasvase Tajo-Segura: "Tenemos los mismos derechos"

Ante la sequía y la demanda de agua en Cataluña, la Generalitat Valenciana le trasladará agua de la desaladora de Sagunto. Es un gesto de "solidaridad entre cuencas y comunidades", ha ensalzado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aprovechando para devolverle el golpe al PSOE, recordando que no fue recíproco y negó agua del Ebro: "No le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó porque sobre la revancha no se puede construir nada".

El PSOE viene ahogando a la Comunidad Valenciana desde hace años. Primero El Gobierno tumbando el trasvase del Ebro y recientemente con el del Tajo-Segura respondiendo a las presiones del presidente socialista Emiliano García Page.

Un trasvase contemplado en el Plan Hidrológico Nacional que ahora Mazón insiste con recuperar. "Yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo, algo en España y estos son los gestos que pueden ayudar a construir algo", ha manifestado Mazón en atención a los medios este lunes, al tiempo que ha subrayado que la Comunidad Valenciana "agoniza de sed" para el campo.

Aprovechando el contexto en el que la Comunidad Valenciana sí será solidaria y desalinizará más agua para enviarla a Cataluña en barco, ahora existe un ápice para volver a abrir el grifo a los regantes del sur. Mazón ha exigido al Gobierno lo que considera que le corresponde a la Comunidad Valenciana en materia hídrica. "Creo que todo es compatible desde luego lo que no es compatible es decir cosas como que los tomates son imbatibles -en referencia a la respuesta de Pedro Sánchez a la exministra francesa Segolène Royal, que afirmó que eran 'incomibles'- y les niegas el agua".

Mazón ha aprovechado el gesto de la Comunidad Valenciana para denunciar la actual situación de sequía en Alicante y hacer fuerza para volver a reivindicar el Trasvase Tajo-Segura, del que ha denunciado que se ha recortado "políticamente sin un documento que lo acredite". Ha pedido "rigor técnico" en esta ayuda y "solidaridad entre todos". "Lo hemos defendido siempre, pero para todos y con los derechos que también los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tenemos, que son los mismos que los de los demás, y además hace demasiado tiempo que no se nos atiende", ha manifestado.