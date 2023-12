Compromís avisa a Sumar: peligra el ‘buen rollo’ si lanza su marca en Valencia

Los de Joan Baldoví lanzan una advertencia a los de Yolanda Díaz: nada de Sumar en territorio valenciano o tendrían el pretexto para romper el acuerdo e irse del grupo como Podemos

Lo adelantamos en ESdiarioCV, tras la marcha de los cinco diputados de Podemos al grupo mixto del Congreso, hervía el runrún en Compromís sobre esta alternativa para sus actuales dos diputados. Todo era entre bambalinas hasta que unas declaraciones de Txema Guijarro -persona cercana a Yolanda Díaz y diputado de Sumar por Alicante- admitiendo que plantean lanzar la marca Sumar en la Comunitat Valenciana han hecho saltar a los dirigentes de Compromís públicamente.

Todo son risas y buen rollo entre Sumar y Compromís -pese a que los de Díaz no han dado mucho juego a los de Baldoví y por ahora ni cargos en el Gobierno- hasta que en Sumar ha tocado la fibra sensible a los nacionalistas: la posibilidad de competir electoralmente con su marca en territorio valenciano. Por ahí Compromís no pasa. Pasarían de ser socios a rivales en las urnas, o a tener que montar una nueva coalición donde Compromís pierda influencia.

Txema Guijarro, número uno de Sumar por Alicante -pese a que vive en Madrid, hecho que en su día provocó muchas críticas pero Compromís se lo tuvo que tragar al ser una imposición de Yolanda Díaz- hablaba de que Sumar va a iniciar el proceso de implantarse a nivel regional, incluyendo la Comunitat Valenciana, donde Compromís ya tiene su marca y estructura, "respetando y ampliando los acuerdos con Compromís en una coalición de izquierdas”.

Esto ha sentado como un jarro de agua fría en la militancia de Compromís, que ha salido en tromba a lanzar su advertencia a Sumar: si vienen con su marca, Compromís debería romper el acuerdo con Yolanda Díaz, pues eso sería una “agresión” y una muestra de “querer competir electoralmente”. Varios dirigentes como ex miembros del Botànic mostraban su enfado ante el silencio de la cúpula.

Para los miembros de Compromís, si Sumar quiere ser respetuosa con su “carácter plurinacional” debe respetar las fuerzas que ya hay en cada territorio -como el propio Compromís, Más Madrid, los Comuns en Cataluña o Més en Mallorca-. Consideran que en estas comunidades no es necesario lanzar Sumar pues ya hay una marca con estructura que representa al movimiento. Pero en Sumar no tienen esto tan claro, y defienden su marca en todos lados acompañada de la del partido regional de turno, cosa que no gusta en Compromís -siempre partidario de presentarse con su marca, ya la puso en las generales junto a Sumar como excepción-. El debate, y la guerra, está abierto.