Catalá apostará por una plaza del Ayuntamiento "más señorial"

La alcaldesa reconoce que el proyecto 'Re-natura', aprobado por el anterior gobierno, es "estupendo", sin embargo reconoce que su idea es dar "más visibilidad" a los edificios emblemáticos.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, le dará una vuelta al proyecto ganador para la remodelación de la plaza del Ayuntamiento, 'Re-natura', aprobado por el Rialto. La primera edil ha vuelto a insistir en que la idea de Miguel del Rey, arquitecto que envió esta propuesta, "es estupenda", sin embargo, su equipo de gobierno quiere introducir una serie de novedades, como ya anunciaran en campaña, para darle un aspecto "más señorial".



Catalá ha querido resaltar que su equipo de gobierno ha descartado ejecutar "tal y como está" el actual proyecto de remodelación del espacio. La primera edil ha insistido en que esto no es algo nuevo y que ya se había anunciado en la campaña electoral. "Queremos hacer algo muy bonito. No digo que no lo sea el proyecto Re-Natura, pero tenemos elementos que nos gustaría que ganaran visibilidad", ha puntualizado la alcaldesa.



La responsable municipal ha agregado que su ejecutivo aboga por dar una "imagen más señorial o adecuada a una capital importante como es esta" a determinados elementos de la plaza del Ayuntamiento, al tiempo que ha insistido en que se está analizando. "Vamos a verlo", ha expuesto.



Asimismo, la alcaldesa se reunirá con el equipo redactor del actual proyecto 'Re-natura' para negociar los cambios y adelantar los tiempos. Catalá, preguntada sobre si va a eliminar zonas verdes, ha vuelto a resaltar que una de sus prioridades es dar más visibilidad a los edificios emblemáticos de la plaza. Sin embargo, insiste en que en una ciudad como Valencia nunca sobran zonas verdes o de sombra.

La oposición acusa a Catalá de querer 'eliminar' todo lo hecho por el anterior gobierno

Desde la oposición en el consistorio, la portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, ha censurado que la alcaldesa descarte iniciativas del anterior ejecutivo. "Una vez más, nos encontramos Catalá paralizando todos los proyectos de Compromís", ha dicho en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.



"Ya lo vimos la semana pasada con el túnel de Pérez Galdós y ahora la noticia es la plaza del Ayuntamiento. Le recordamos a Catalá que lo que debe hacer es facilitar la ejecución de los proyectos que son positivos para la ciudadanía y que tanto tiempo estamos esperando. Le recomendamos que deje su sectarismo aparte, que haga de alcaldesa de todos los valencianos y valencianas y que continúe con los proyectos que tan positivos son para toda la ciudad", ha subrayado Robles.



Por su parte, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha señalado que Catalá debe "dejar de atascar y lastrar esta ciudad por su competición por ver si es más ultra que Vox". "Los buenos políticos aprovechan las cosas buenas. ¿Qué pretende en la plaza del Ayuntamiento? ¿Empezar de cero? ¿Quiere que los coches vuelvan a la plaza del Ayuntamiento?", ha manifestado en una rueda de prensa.

"La ciudad está paralizada"

A su vez, Sandra Gómez ha criticado que María José Catalá lleve ya cien días al frente de la ciudad y todavía no haya lanzado "ni una propuesta positiva para los ciudadanos".



"Nunca cien días habían quedado tan grandes a una alcaldesa como le ha ocurrido a Catalá, que no ha lanzado ni una acción ni una iniciativa que haya cambiado a mejor la vida de los valencianos o valencianas. Más allá de temas simbólicos como la Virgen que ha subido al salón de cristal o el Te Deum del 9 d'octubre, a nivel de gestión, Valencia está manga por hombro, atascada, paralizada y con el freno de mano echado", ha dicho.



La portavoz socialista ha enumerado asuntos que demuestran que la ciudad está paralizada, como la Marina con la adjudicación de los Docks o la seguridad ciudadana. "Tenemos, de forma inédita, una Concejalía tan importante como Protección Ciudadana sin cubrir, sin que nadie se haya pasado a trabajar y a resolver los problemas como la reactivación de las UCOS. Y se empieza a notar con sucesos como los de este fin de semana en la plaza de Honduras, donde se produjo una batalla campal, una reyerta en toda regla", ha relatado.